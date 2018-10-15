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Шашлык из олигархов. Сможет ли Армения победить коррупцию?

16.10.2018 16:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Шашлык из олигархов. Сможет ли Армения победить коррупцию?
Ереван. © / Flickr.com

- Весь последний месяц каждое утро встаю, собираюсь на работу, иду к автобусной остановке и вижу - люди горячо обсуждают, кого сегодня арестовали.

- А многие чиновники уже в тюрьме?

- Да, вполне достаточно. Но я искренне надеюсь - посадят ещё больше!

28-летний Эдуард Манукян, менеджер по продажам в одном из супермаркетов Еревана, искренне восторгается борьбой с коррупцией, идущей в Армении чуть меньше трёх месяцев. Ведь на Кавказе брать взятки - давняя традиция, не прерывавшаяся и во времена СССР. Я сам отлично помню вычурные дачи скромных офицеров ГАИ в соседней Грузии. В рейтинге коррупции организации Transparency International Армения занимает лишь ­107-е место (чем ниже, тем хуже): Россия, правда, вообще угнездилась на 135-м. Но на практике в маленькой республике дела дейст­вительно обстояли неважно. Продавалось и покупалось всё. «За 200 долл. можно было водительские права приобрести, - признаётся таксист Гарик, выворачиваясь из пробки у площади Республики. - Их на день рождения дарили. Поэтому у нас столько аварий: ездить не умеют, бьются насмерть». Без презента «нужному человеку» нельзя было устроиться обычной учительницей в среднюю школу. Сейчас же ситуация изменилась буквально за считаные недели. Обозреватель «АиФ», приехав в Армению, попытался разобраться: может ли Россия уничтожить коррупцию «армянским методом»?

Шашлык из олигархов. Сможет ли Армения победить коррупцию?
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Генерал стащил конфеты

Первое впечатление: однако какой же здесь царил феерический бардак! Популярная сеть супермаркетов в Ереване годами уходила от налогов, будучи зарегистрированной как малый бизнес: то бишь считалась одинокой торговой палаткой на рынке. Понятное дело, творилось это с согласия чиновников правительст­ва Армении, за «барашка в бумажке» закрывавших глаза на нарушения. На днях эту же торговую сеть оштрафовали на 20 тыс. долл. - она подделывала алкогольные напитки, выпуская «разбодяженные» водку и коньяк. Массовые проверки проводятся в частных фирмах - в Армении, как и у нас в ­90-х гг., предприниматели в основном платили сотрудникам «серую» зарплату в конвертах. Соответственно, о налогах никто не думал. Теперь же многим «конторам» придётся отдавать накопившиеся долги - скажем, элитный центр медицинских услуг «Астхик» в Ереване доплатил в бюджет аж 73 тыс. долл. 

Шашлык из олигархов. Сможет ли Армения победить коррупцию? Как события в Армении отразятся на отношениях с Беларусью?

Второе впечатление: господи, неужели это так просто? Взяться всерьёз за жуликов, потрясти их как следует, и государство моментально получит миллионы в казну? Оказалось, да. Но, пожалуй, главное - в Армении пострадали даже «священные коровы». 

- Когда арестовали генерал-лейтенанта Манвела Григоряна - экс-заместителя министра обороны Армении, создателя армянской армии, кавалера многих орденов и медалей, - я думал, небо упадёт на землю, - вспоминает юрист Самвел Хачикян. - Не верилось: неужели такое может быть?! Это ведь святой человек, герой войны в Карабахе! Но потом по телевизору показали: сотрудники Службы национальной безопасности нашли на виллах Григоряна сотни тысяч долларов наличными, генерал присвоил подаренную армянами России карету скорой помощи, похитил сгущёнку и конфеты, которые школьники посылали солдатам на фронт. Воровал всё, что видел. Жил словно миллионер-плейбой в Майами - дорогие машины, зверинец с медведями, тиграми и страусами. «Герой» тащил с армейских складов обмундирование, медикаменты, солдатские пайки и продавал на сторону. Если кумир поколения, коего мы считали безгрешным, беззастенчиво набивал себе карманы, чего уж ожидать от остальных? Армяне не возражают - пусть всех наших олигархов пустят на шашлык.

Шашлык из олигархов. Сможет ли Армения победить коррупцию?
Арестованный генерал-лейтенант Манвел Григорян (экс-заместитель министра обороны Армении) воровал всё, даже солдатскую сгущёнку. Фото: Кадр youtube.com

«Народ не даёт взяток»

Мне показывают дачу Левона Саргсяна, брата бывшего президента: шикарный особняк в несколько этажей, крыша отсвечивает позолотой. «Он как утром вставал, Арарат с балкона видел», - с завистью говорит мой собеседник из местной прессы. Понять его зависть можно: гора Арарат (по преданию, там остановился Ноев ковчег) - святое для армян место. Сейчас родст­венник экс-лидера Армении в бегах, объявлен в розыск: его обвиняют в незаконном обогащении, неуплате налогов в сумме 1,5 млн долл. Недавно арестован (и отпущен под залог в 2 млн долл.) бывший замначальника охраны президента генерал Вачаган Казарян - его задержали в банке, где он пытался снять со счёта… 4,2 млн баксов! Объяснить, откуда у человека со скромной зарплатой такие деньги, Казарян не смог - и против него возбудили уголовное дело. Глядя, как без жалости сажают в тюрьму бизнесменов, министров, депутатов, захотели быть честными и простые люди: кто-то - искренне, а кто-то испугался. Раньше гаишники в Ереване постоянно придирались к водителям без повода, вымогая типовую взятку в 5 тыс. драм (национальная денежная единица) - 650 руб. Теперь поборы прекратились. Правда, это привело к раздолбайству: автомобилисты гордо перестали пристёгивать ремень безопасности - чисто кавказская фишка. «Чиновники, депутаты - это всё понятно, - считает Сусанна Хачикян, владелица кафе в Ереване. - От них честности никто и не ждал, хотя масштаб коррупции меня поразил. Но обычный народ тоже проснулся. Люди отказываются от постоянных взяток врачам, учителям, полицейским. Если ты получаешь жалованье за свою работу, почему ещё я должна тебе платить?»

«Крали даже уборщицы»

- По меркам России, в бюджет государства пока вернули немного - 40 млн долл., - объясняет экономист Гамлет Оганесян. - Но для нас это огромные деньги - ведь в Армении проживают лишь 2,5 млн человек. Вскрылись потрясающие факты: воровали на всех уровнях - от министра до уборщицы. Повара в школах крали еду, в таможне требовали мзду за прохождение любых грузов, а налоги, как считалось, платят только полные дураки. Сейчас исчезло ощущение, что у нас есть неприкасаемые чиновники, которые могут стащить миллиард, и им ничего не будет по причине влиятельных друзей. Теперь армяне верят - посадят и накажут всех. Правда, есть одна загвоздка: люди в Армении живут очень бедно. И если экономика не улучшится, а зарплаты не вырастут, борьба с коррупцией будет бесполезна - снова начнут воровать.

Днём в кофейне на улице Вардананц разговоры разом умолкают, едва на экране телевизора появляется глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян - объявлять об обысках дома у очередного чиновника. «Я не верю, что новый премьер Никол Пашинян укрепит экономику, но вот с коррупцией он как раз способен справиться, - утверждает журналист Баграт Саркисян. - За 27 лет независимости Армении вездесущее взяточничество народ изрядно достало. Сам Пашинян клянётся, мол, не пожалеет и членов своей семьи, если те окажутся замешаны в коррупции. По­глядим. Хотя пока он настроен решительно». Возможно ли такое в России? Опыт Армении показывает - да. Если бороться будут не с бабушками, сунувшими 500 руб. сержанту полиции, а с коррупционерами на всех уровнях - без жалости и без оглядки на чины. Только тогда наш народ поверит власти. Иначе заставить его воспринять эту борьбу серьёзно не получится.

 
 
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Арестовывают сейчас всех - министров, крупных бизнесменов и даже национальных героев. Размах воровства и взяточничества здесь был уникален. Но удивительно и...
 
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