Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 15 октября по 2 ноября 2018 года в Хотимском районе проводится республиканская акция «За безопасность вместе», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде.

Название акции говорит само за себя: помимо службы МЧС в ней примут участие такие ведомства, как Министерство внутренних дел, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство информации и Министерство Энергетики.

Цель мероприятия: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.