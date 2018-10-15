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Председатель Хотимскогй РО ОО «БРПО» Светлана Тищенко, удостоена высшей награды Белорусской пионерии
16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России, который на днях прошел в Могилеве, проходил и Молодежный форум, объединивший юные поколения стран-соседок. В его работе принимали участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.
Напомним, что в текущем году именно Могилев является молодежной столицей, а потому совсем неслучайно стал и столицей Молодежного форума, на котором поднимались вопросы, волнующие современную молодежь, также он стал площадкой для обсуждения и заключения двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве между молодежными и детскими общественными объединениями Беларуси и России.
Анна МАВИЧ.
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Председатель Хотимскогй РО ОО «БРПО» Светлана Тищенко, удостоена высшей награды Белорусской пионерии
В рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России, который на днях прошел в Могилеве, проходил и Молодежный форум, объединивший юные поколения...
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