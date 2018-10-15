Председатель Хотимскогй РО ОО «БРПО» Светлана Тищенко, удостоена высшей награды Белорусской пионерии

В рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России, который на днях прошел в Могилеве, проходил и Молодежный форум, объединивший юные поколения стран-соседок. В его работе принимали участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.

Напомним, что в текущем году именно Могилев является молодежной столицей, а потому совсем неслучайно стал и столицей Молодежного форума, на котором поднимались вопросы, волнующие современную молодежь, также он стал площадкой для обсуждения и заключения двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве между молодежными и детскими общественными объединениями Беларуси и России.

А еще на Форуме прошла церемония награждения тех людей, что внесли наиболее значимый вклад в реализацию молодежной государственной программы. Среди награжденных наша землячка – Светлана Тищенко, председатель райсовета ОО “БРПО”. Более 10 лет Светлана Николаевна возглавляет пионерию Хотимщины. И, надо отметить, ведет ее уверенно и всегда успешно. Пионеры района нередко становятся победителями областных и республиканских мероприятий и проектов, жюри которых отмечает креативность, патриотичность, творческий потенциал и целеустремленность ребят нашего прибеседского края.

С.Н. Тищенко награждена Почетной грамотой Центрального Совета республиканского общественного объединения “БРПО” за высокое профессиональное мастерство, активную социальную позицию и большой личный вклад в развитие пионерского движения Беларуси.

Одним из девизов современных пионеров является призыв “Будь готов!”. И они готовы, а если их ведет такой неординарный, творческий, по-детски бесстрашный лидер, как Светлана Николаевна, то они всегда готовы к новым задачам. И новым победам.

Анна МАВИЧ.

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