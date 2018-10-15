Трудовая акция «За дело!»

В свой шестнадцатый день рождения, который прошел 6 сентября, ОО «БРСМ» дало старт общереспубликанскому молодежному проекту «#ЗаДело!». В рамках проекта – субботники, мероприятия по благоустройству прилегающих территорий, уборка мусора.





Так, 22 сентября, в преддверии празднования 60-летия г. Белоозерска, активисты Березовской РО ОО «БРСМ», учебных заведений города (СШ №1 г. Белоозерска, СШ №3 г. Белоозерска, гимназия, Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электроники) помогали благоустроить открытую танцевальную площадку в парке. Ребята активно выносили камни с убираемой территории, подметали и сгребали мусор. Радует, что местная молодежь отзывается на добрые дела, которые помогут городу стать чище, красивее и роднее не только для жителей, но и для гостей.

Наталья МШАР, главный бухгалтер Березовской РО ОО «БРСМ». Фото автора.