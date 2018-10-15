Магазины «Корона ТЕХНО» закрываются?

belretail.by в ЗАО «Патио», в настоящее время подписано соглашение об аренде торговых площадей в торговых центрах «Корона». Пока это три помещения, расположенные в регионах Беларуси. Примечательно, что на некоторых объектах будет арендована только часть площадей, ранее занимаемых «Короной ТЕХНО». В городах, где новые площади окажутся более соответствующими формату сети, часть старых магазинов «5 элемент» будет закрыта. Как пояснилив ЗАО «Патио», в настоящее время подписано соглашение об аренде торговых площадей в торговых центрах «Корона». Пока это три помещения, расположенные в регионах Беларуси. Примечательно, что на некоторых объектах будет арендована только часть площадей, ранее занимаемых «Короной ТЕХНО». В городах, где новые площади окажутся более соответствующими формату сети, часть старых магазинов «5 элемент» будет закрыта.





Развитие, в том числе и торговых площадей, один из приоритетов развития компании и сети. «5 элемент» присутствует во множестве беларусских городов, где постоянно расширяет свое присутствие, активно работает с Покупателями, предлагая им все свои наработки и в части ассортимента, и в части акций, и в части обслуживания.





В компании сообщили, что на первом этапе будет использоваться существующее торговое оборудование, но постепенно формат магазинов изменится. Что касается доступности товаров, то для «5 элемента» это уже действующая технология — ритейлер уже давно работает по схеме OMNI chanel, что означает доступность любому Покупателю товара, находящегося в любом магазине сети или на складе компании. Товар можно заказать как через сайт 5element.by, так и в любом магазине сети.





«Корона ТЕХНО» продолжит работу на своих торговых площадях. «5 элемент» будет арендовать предложенные площади по мере их освобождения. Это не все магазины «Корона ТЕХНО». Окончательные решения по срокам будут зависеть от обеих компаний.





Напомним, что за последних несколько лет «5 элемент» открыл 7 магазинов на арендованных площадях, где раньше располагались магазины «ТЕХНО плюс».