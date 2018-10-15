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Магазины «Корона ТЕХНО» закрываются?
В интернете появились слухи о том, что сеть магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент» купила магазины «Корона ТЕХНО», расположенные в торговых центрах «Корона». Однако по информации от представителей «5 элемента», сделки купли-продажи между компаниями нет.
Как пояснили
Развитие, в том числе и торговых площадей, один из приоритетов развития компании и сети. «5 элемент» присутствует во множестве беларусских городов, где постоянно расширяет свое присутствие, активно работает с Покупателями, предлагая им все свои наработки и в части ассортимента, и в части акций, и в части обслуживания.
В компании сообщили, что на первом этапе будет использоваться существующее торговое оборудование, но постепенно формат магазинов изменится. Что касается доступности товаров, то для «5 элемента» это уже действующая технология — ритейлер уже давно работает по схеме OMNI chanel, что означает доступность любому Покупателю товара, находящегося в любом магазине сети или на складе компании. Товар можно заказать как через сайт 5element.by, так и в любом магазине сети.
«Корона ТЕХНО» продолжит работу на своих торговых площадях. «5 элемент» будет арендовать предложенные площади по мере их освобождения. Это не все магазины «Корона ТЕХНО». Окончательные решения по срокам будут зависеть от обеих компаний.
Напомним, что за последних несколько лет «5 элемент» открыл 7 магазинов на арендованных площадях, где раньше располагались магазины «ТЕХНО плюс».
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В интернете появились слухи о том, что сеть магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент» купила магазины «Корона ТЕХНО», расположенные в торговых центрах...
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