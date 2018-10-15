﻿ В Украине разбился истребитель Су-27. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине разбился истребитель Су-27

16.10.2018 18:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Украине, неподалеку от города Бердичев, потерпел крушение истребитель Су-27УБ. Как сообщает Минобороны Украины, самолет, принадлежащий ВВС Вооруженных сил страны, рухнул во время учебно-боевого полета, сообщает РБК.


Фото: Khapilin Dima / spotters.net.ua

В настоящее время украинские военные ведут поисково-спасательную операцию, о судьбе экипажа потерпевшего крушение самолета ничего не сообщается.

Су-27УБ — двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, разработанного ОКБ Сухого. Первый полет Су-27УБ состоялся в 1985 году, с тех пор самолет используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27 и может нести авиабомбы и ракеты «воздух — воздух», а кроме того вооружена скорострельной пушкой.

С 8 по 19 октября на Украине проходят масштабные военные учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky 2018), в которых принимают участие военные из США, Румынии, Польши, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Греции и Эстонии.

13 октября Военное телевидение Украины сообшило, что в ходе учений состоялся учебный воздушный бой, в ходе которого истребители Су-27 украинских ВВС победили F-15 Национальной гвардии США.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время украинские военные ведут поисково-спасательную операцию, о судьбе экипажа потерпевшего крушение самолета ничего не сообщается.
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас: Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит 6 процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика