Беларусь может вступить в ВТО через 1,5-2 года – представитель МИД

В МИД Беларуси считают, что страна может вступить в ВТО через 1,5-2 года.

"У нас впереди переговоры с ключевыми членами ВТО, в том числе США, ЕС, Канадой, сложно спрогнозировать, как долго продлится этот процесс, но надеемся, что через 1,5-2 года Беларусь сможет вступить в ряды Всемирной торговой организации", - сказала начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси Ольга Казакевич.

О.Казакевич принимала участие в "круглом столе" по вопросам вступления Беларуси в ВТО, который прошел в Витебске. Представителя МИД цитирует госагентство БелТА .

О.Казакевич подчеркнула, что Беларусь как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) де-факто живет по правилам ВТО с 2012 года, так как эти правила легли в основу права ЕАЭС.

В ходе "круглого стола" руководитель проекта Программы развития ООН в Беларуси "Содействие правительству РБ при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала" Максим Губский сообщил, что в Беларуси к 2020 году планируется создать Национальный центр по вопросам ВТО.

"Главное не просто вступить во Всемирную торговую организацию, а организовать взаимодействие с членами ВТО, чем и планирует заниматься центр", - отметил М.Губский. Сейчас прорабатываются организационные вопросы его создания, в частности определяется, на базе какого государственного органа он будет функционировать. Изучается опыт создания подобных структур в России, где такой центр действует при правительстве, и Казахстана (при министерстве экономического развития).

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала (5-я фаза)". Проект финансируется правительством России и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с министерством иностранных дел Беларуси. Аналогичные круглые столы пройдут во всех областных центрах, завершающая встреча состоится 2 ноября в Минске.