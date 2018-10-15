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В Бресте активно ремонтируются дороги и улицы города
16.10.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня работники ДЭП активно асфальтируют очередную гравийную дорогу — переулок Старозадворский. После приведения в порядок этой транспортной артерии дорожники приступят к Первомайской и улице Энтузиастов.
При благоприятных погодных условиях новое покрытие на этих улицах будет полностью уложено к концу текущей недели.
Закончили укладывать верхний слой асфальта и на улицах Карла Маркса (участок от Машерова до Гоголя) и Свердлова. В последнем случае также приводят в порядок тротуары: меняют бордюрный камень, а также укладывают тротуарную плитку.
Параллельно идет ремонт тротуаров на улице Красногвардейской.
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Сегодня работники ДЭП активно асфальтируют очередную гравийную дорогу — переулок Старозадворский. После приведения в порядок этой транспортной артерии...
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