В Бресте активно ремонтируются дороги и улицы города

Сегодня работники ДЭП активно асфальтируют очередную гравийную дорогу — переулок Старозадворский. После приведения в порядок этой транспортной артерии дорожники приступят к Первомайской и улице Энтузиастов.



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При благоприятных погодных условиях новое покрытие на этих улицах будет полностью уложено к концу текущей недели.

Закончили укладывать верхний слой асфальта и на улицах Карла Маркса (участок от Машерова до Гоголя) и Свердлова. В последнем случае также приводят в порядок тротуары: меняют бордюрный камень, а также укладывают тротуарную плитку.



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Параллельно идет ремонт тротуаров на улице Красногвардейской.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59783.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59783.php

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