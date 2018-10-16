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Депутат Госдумы предложил продавать медовуху на стадионах России

16.10.2018 22:51 — Разное | UDF  
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал, почему он поддержал инициативу по продаже медовухи на матчах чемпионата России по футболу.

- Это идея депутата Василия Власова. Считаю, что она неплоха. В Германии есть национальный продукт – пиво, и его продают на стадионах. А у нас есть свои напитки – квас, медовуха. Почему бы это не перенять немецкий опыт?

Медовуха – слабоалкогольный продукт. Было бы неплохо поддержать инициативу Власова и начать продажу медовухи на аренах – как часть национальной культуры. Ведь еда и напитки тоже в нее входят. Продажа медовухи точно придаст колорита, – говорит Дмитрий Свищев.

 
 
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Дмитрий Свищев рассказал, почему он поддержал инициативу по продаже медовухи.
 
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