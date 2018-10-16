ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор

17.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор

15 октября ученики 3-х классов Волковысской средней школы № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор.

Клирик храма иерей Александр Богдан рассказал гостям об общем устройства храма, о православном почитании икон, о символике церковной свечи, познакомил с богослужебными книгами и рассказал, как следует вести себя в храме. На прощание отец Александр напомнил школьникам, что они побывали в гостях у Бога, потому как храм – это Дом Божий.

Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор

Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор

Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор

Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор

Дарья Волосевич

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 октября ученики 3-х классов Волковысской средней школы № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор. Клирик храма иерей Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Завозим столько, что в глазах темнеет»: Лукашенко поручил развивать импортозамещение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика