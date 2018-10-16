|
Ученики СШ № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор
17.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
15 октября ученики 3-х классов Волковысской средней школы № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор.
Клирик храма иерей Александр Богдан рассказал гостям об общем устройства храма, о православном почитании икон, о символике церковной свечи, познакомил с богослужебными книгами и рассказал, как следует вести себя в храме. На прощание отец Александр напомнил школьникам, что они побывали в гостях у Бога, потому как храм – это Дом Божий.
Дарья Волосевич
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 октября ученики 3-х классов Волковысской средней школы № 7 посетили с экскурсией Свято-Петро-Павловский собор. Клирик храма иерей Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)