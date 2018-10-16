Никогда не болейте! Желает посетителям аптеки в г.п. Вороново молодой специалист фармацевтической отрасли Эдита Препляско из Вайкунцев





Не все сотрудники аптеки считают День работ-ников фармацевтической и микробиологической промышленности, который отмечали 15 октября, своим профессиональным праздником. А вот Эдита вполне может отнести себя к специалистам этой сферы. Помимо того, что она провизор-рецептар в аптеке №167 (возле автовокзала), девушка выполняет функции технолога. Чтобы было понятно: «болтушки», растворы, порошки специальных доз, смесь Серейского, которая применяется при эпилепсии, капли с малым сроком годности, как, например, Протаргол, и другие лекарства по индивидуальным рецептам изготавливают только в центральной районной аптеке. Здесь девушка в отдельной «лаборатории» в полном одиночестве, чтобы не отвлекаться, и «химичит». Кстати, эта часть работы ей больше нравится, чем стоять за кассой.

В интерьере рабочего кабинета — минимализм: несколько столов, аппарат для «закатки» баночек с лекарством, стеллажи, на которых разместились емкости с необходимыми компонентами и весы. Миллиграммы приходится взвешивать на приборе с мини-чашами. Точность ювелирная!







— Это качество, наверное, главное в моей профессии: ошибиться нельзя. А в повседневной жизни немного мешает. Даже котлеты готовлю строго по записанному рецепту, — смеется Эдита.

— Не надоедает тишина? — интересуюсь у собеседницы.

— Общения хватает, когда становлюсь за кассу. По ту сторону витрины приходится видеть разных людей: здоровых и больных, уравновешенных и обеспокоенных, позитивных, а иногда и агрессивных. К каждому нужно просто найти индивидуальный подход и постараться помочь, — уверена девушка.

— Всегда задавалась вопросом, как сотрудники аптеки ориентируются в такой однотипности: абсолютно все шкафы, полки и ящики в аптеке выглядят одинаково, на них нет надписей и ярлыков?

— Все лекарства располагаются по фармакотерапевтическим группам с учетом их физико-химических свойств, — раскрыла «секрет» Эдита и сразу добавила: — Фармацевт и провизор должны знать о тысячах лекарственных средств, уметь грамотно прочитать рецепт, посоветовать, как правильно принимать и хранить препарат. Вообще, со школы я мечтала стать врачом, но уже во время подготовки к ЦТ поняла, что не получится. Поэтому и выбрала смежную профессию, чтобы все же помогать людям.







Выпускнице Погородненской школы казалось, что Витебский медуниверситет, куда прошла по баллам, находится на другом конце света. Домой приезжала редко, учиться было нелегко.

— Зато сейчас я занимаюсь любимым делом. Очень довольна работой, зарплатой, сдружилась с коллегами. Кстати, с нынешним коллективом познакомилась еще будучи интерном. В вуз поступала по целевому направлению, сейчас на отработке. Оставлять малую родину не собираюсь, со своей будущей семьей думаю обосноваться здесь, поближе к родителям.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.