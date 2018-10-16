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Никогда не болейте! Желает посетителям аптеки в г.п. Вороново молодой специалист фармацевтической отрасли Эдита Препляско из Вайкунцев

17.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Никогда не болейте! Желает посетителям аптеки в г.п. Вороново молодой специалист фармацевтической отрасли Эдита Препляско из Вайкунцев

Не все сотрудники аптеки считают День работ-ников фармацевтической и микробиологической промышленности, который отмечали 15 октября, своим профессиональным праздником. А вот Эдита вполне может отнести себя к специалистам этой сферы. Помимо того, что она провизор-рецептар в аптеке №167 (возле автовокзала), девушка выполняет функции технолога. Чтобы было понятно: «болтушки», растворы, порошки специальных доз, смесь Серейского, которая применяется при эпилепсии, капли с малым сроком годности, как, например, Протаргол, и другие лекарства по индивидуальным рецептам изготавливают только в центральной районной аптеке. Здесь девушка в отдельной «лаборатории» в полном одиночестве, чтобы не отвлекаться, и «химичит». Кстати, эта часть работы ей больше нравится, чем стоять за кассой.

В интерьере рабочего кабинета — минимализм:  несколько столов, аппарат для «закатки» баночек с лекарством, стеллажи, на которых разместились емкости с необходимыми компонентами и весы. Миллиграммы приходится взвешивать на приборе с мини-чашами. Точность ювелирная!


Никогда не болейте! Желает посетителям аптеки в г.п. Вороново молодой специалист фармацевтической отрасли Эдита Препляско из Вайкунцев

— Это качество, наверное, главное в моей профессии: ошибиться нельзя. А в повседневной жизни немного мешает. Даже котлеты готовлю строго по записанному рецепту, — смеется Эдита.

— Не надоедает тишина? — интересуюсь у собеседницы.

— Общения хватает, когда становлюсь за кассу. По ту сторону витрины приходится видеть разных людей: здоровых и больных, уравновешенных и обеспокоенных, позитивных, а иногда и агрессивных. К каждому нужно просто найти индивидуальный подход и постараться помочь, — уверена девушка.

— Всегда задавалась вопросом, как сотрудники аптеки ориентируются в такой однотипности: абсолютно все шкафы, полки и ящики в аптеке выглядят одинаково, на них нет надписей и ярлыков?

— Все лекарства располагаются по фармакотерапевтическим группам с учетом их физико-химических свойств, — раскрыла «секрет» Эдита и сразу добавила: — Фармацевт и провизор должны знать о тысячах лекарственных средств, уметь грамотно прочитать рецепт, посоветовать, как правильно принимать и хранить препарат. Вообще, со школы я мечтала стать врачом, но уже во время подготовки к ЦТ поняла, что не получится. Поэтому и выбрала смежную профессию, чтобы все же помогать людям.


Никогда не болейте! Желает посетителям аптеки в г.п. Вороново молодой специалист фармацевтической отрасли Эдита Препляско из Вайкунцев

Выпускнице Погородненской школы казалось, что Витебский медуниверситет, куда прошла по баллам, находится на другом конце света. Домой приезжала редко, учиться было нелегко.

— Зато сейчас я занимаюсь любимым делом. Очень довольна работой, зарплатой, сдружилась с коллегами. Кстати, с нынешним коллективом познакомилась еще будучи интерном. В вуз поступала по целевому направлению, сейчас на отработке. Оставлять малую родину не собираюсь, со своей будущей семьей думаю обосноваться здесь, поближе к родителям.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Не все сотрудники аптеки считают День работ-ников фармацевтической и микробиологической промышленности, который отмечали 15 октября, своим профессиональным...
 
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