|
Мамы-общественницы на Городокщине
17.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
В преддверии Дня матери, 12 октября, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель райорганизации ОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова навестили мам, которые успешно сочетают выполнение материнских обязанностей с участием в трудовой, общественной, политической жизни района.
Так, гости побывали в доме мамы троих детей, старейшины д. Хортово Елены Федоренко; мамы четверых детей, депутата Стодолищенского сельского исполнительного комитета Галины Садовской и у мамы троих детей, старейшины аг. Улишицы Людмилы Тереховой.
Подробнее читайте в №79 от 16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии Дня матери, 12 октября, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель райорганизации ОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)