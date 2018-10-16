Мамы-общественницы на Городокщине

В преддверии Дня матери, 12 октября, председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева и председатель райорганизации ОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова навестили мам, которые успешно сочетают выполнение материнских обязанностей с участием в трудовой, общественной, политической жизни района.

Так, гости побывали в доме мамы троих детей, старейшины д. Хортово Елены Федоренко; мамы четверых детей, депутата Стодолищенского сельского исполнительного комитета Галины Садовской и у мамы троих детей, старейшины аг. Улишицы Людмилы Тереховой.





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