Как получаться на снимках хорошо? Лайфхаки от педагогов по фотопозированию

За каждой удачной обложкой глянцевого журнала, за каждым снимком длинноногой звезды стоит не только команда профессионалов: визажистов, ретушеров, стилистов, осветителей — но еще и знание модели о позировании, умение чувствовать свое тело и преподносить себя в наилучшем ракурсе. Редакция LADY.TUT.BY попросила педагогов по фотопозированию Алесю Пашкевич и Милу Ким поделиться секретами для удачного кадра, которые могут пригодиться любой девушке вне зависимости от размера одежды и роста.

Алеся Пашкевич и Мила Ким — Телефон с фотокамерой доступен практически каждому, и фотографий становится все больше и больше. Кто-то интуитивно чувствует, как хорошо получаться на фото, а кто-то пытается подражать известным блогерам, другие много экспериментируют и стараются разобраться. И мы сегодня постараемся разобраться в том, что стоит учитывать,чтобы хорошо получаться на фотографиях, даже если ты не модельных параметров и «ростом не удалась». Нам будут помогать нестандартные модели, ведь мир модной индустрии и фотоиндустрии нуждается в свежих лицах, типажах, и путь на обложки журналов открыт девушкам с любыми параметрами.

Мы попросили девушек сначала позировать так, как им кажется правильным, а потом разбирали ошибки и снимали портреты повторно.

Анастасия — интернет-маркетолог в smm & IT компании IQ Format

Рост: 163

Параметры: 78−61−85







— На первой фотографии мы видим, что попытка Анастасии расслабиться и принять непринужденную позу провалилась за счет негармоничного тонуса. То есть те части тела, которые должны быть расслабленными, оказались напряженными, а те, что должны были быть в тонусе, оказались расслабленными. Так бывает, когда девушка не знает базовых основ фотопозирования, не представляет, как она будет выглядеть в кадре, а выглядеть хочется очень хорошо, свободно и обязательно интересно.

Зона подмышек — очень деликатная зона, профессиональные фотографы уделяют большое внимание ее обработке и используют прием «голых раскрытых подмышек», например, при съемках купальников. В других случаях, если одежда без рукавов, то предпочтительнее не демонстрировать подмышки — так на фотографии вы будете выглядеть более эстетично.

Далее — изгиб ноги. Здесь ноги кажутся поломанными, словно одна нога значительно короче другой. А иногда создается устойчивое впечатление, что модель хочет как можно быстрее сфотографироваться и убежать.

На второй фотографии тоже сохраняется эффект негармоничного тонуса. Перевес тела на одну ногу создает эффект «посадки на бедро». От этого очертание бедра получается угловатым, а ноги при этом кажутся короче.

При попытке показать уверенность на фото модель слишком высоко поднимает подбородок. Теряются пропорции фигуры, кажется, будто шея у девушки неестественно длинная, а голова маленькая. Хотя это не так, что на удачных кадрах будет видно.

А вот, кстати, положение ступней и поворот носков внутрь неприемлем как в фотопозировании, так и в жизни. Они не должны смотреть друг на друга и создавать впечатление неуверенности в себе. Вместе с положением головы такие невербальные посылы создают конфликт состояний на фото, и возникает вопрос «что этим хотел сказать автор?». В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы эмоциональный посыл с фотографии читался однозначно: уверенность — значит уверенность, скромность — значит скромность.







— В первую очередь мы переобули нашу модель, потому что сочетание укороченных брюк с полуботинками (как на первых фото) значительно укорачивает и «режет» ноги. А нам это не нужно, мы можем позволить себе подчеркнуть элегантность фигуры Анастасии и ее стройность: туфли-лодочки визуально удлиняют ноги.

Сейчас можно заметить, что модель не «сидит на бедре», а лишь слегка отводит его в сторону. Таким способом сохраняется длина ног и пропорция фигуры.

Движение головы в этот раз исполнено правильно — небольшое поднятие подбородка, наклон и взгляд в сторону и поверх объектива. Это как раз и создает впечатление уверенной в себе девушки.

Жакет и распущенные волосы маскируют худобу естественным образом, добавляют образу объемности в верхней части, выравнивая тем самым пропорции тела, добавляя эстетичности и утонченности.

— На второй фотографии модель немного отклонила корпус назад, при этом ноги выглядят значительно длиннее. И, заметьте, это не портит стройную Анастасию, даже напротив, раскрывает ее красоту и грацию.

Складывая руки крест-накрест, важно оставлять на виду кисти и пальцы обеих рук, как у нашей модели, тогда поза сохранит открытость по отношению к зрителю, выразив при этом эмоциональный посыл. Так сказать, «по секрету всему свету я кое-что вам расскажу». С точки зрения фотопозирования такое положение рук допустимо при условии, что модель в этот момент не в состоянии «я отсутствую», а проживает эмоции (может быть грусть или настороженность, спокойствие или интерес), тогда и фотография получается со смыслом.

Обратите внимание на асимметрию положения плеч — этот прием делает снимок не скучным, а динамичным, исключает образ офисного планктона, дает понять, что за этим кадром есть история.

В целом Анастасия достаточно худая девушка. Многие девушки боятся фотографироваться, так как считают свою худобу излишней, однако на фотографии при хорошем освещении худые девушки смотрятся весьма гармонично и эстетично, утонченно и элегантно. Таким девушкам не стоит специально «расширять» себя одеждой-обувью или неудачными позами: подчеркивая рост и стройность, можно добиться гораздо более привлекательных образов и фотографий.

Ксения — вечный студент и любитель искусства во всех его проявлениях

Рост: 162

Параметры: 84−70−100







— На первой фотографии непонятен эмоциональный посыл, а это один из самых важных моментов в фотопозировании — важно понимать, что вы хотите донести, о чем рассказать, какой историей поделиться. Вариант «а вот это я на фоне стены», «а вот это я на фоне дерева» давно устарел и совсем неинтересен в наше время.

Даже небольшая сутулость не красит человека как на фото, так и в жизни. Хорошо бы и для жизни заняться своей осанкой (она же не только для красоты нужна, а еще и для здоровья). Скованность также передается в руки, и у модели получилась классическая ошибка — «обрубленные пальцы». Кстати, часто это говорит о том, что и в повседневной жизни человек слишком напряжен, все время «держит себя в руках» и не может расслабиться. Стоит дать себе возможность больше или качественнее отдыхать.

Согнутое колено смотрит на фотографа, тем самым оно кажется более массивным и полным, чем есть на самом деле. А мешковатая форма платья вместо того, чтобы спрятать недостатки, подчеркивает полноту модели, практически кричит всем и каждому, о том, что хозяйка — нестандартных параметров.

— На второй фотографии получилась весьма провальная попытка создать «игривое» настроение, но поза выглядит вульгарной. Подол платья задран чересчур высоко, показывая внешние недостатки фигуры модели. Конечно, многие девушки хотят на фото выглядеть сексуально и привлекательно, но часто создают противоположный эффект: так случается, когда человек слишком редко позволяет себе быть таким и у него нет понимания, что ему подходит, а что нет.

И да, снова мы видим эффект «обрубленные пальцы», и снова он говорит о том, что в теле «гуляет» излишнее напряжение и самоконтроль.







— Мы переодели нашу героиню: если одежда для фото подобранна неподходящая, то только умением позировать не обойтись. Хорошая осанка способна освежить образ — на первой фотографии мы видим, что модель сидит на краешке стула, расправив плечи, восстановив естественный небольшой прогиб в пояснице, что разом делает ее более подтянутой, а весь образ становится бодрее. Одежда подчеркивает силуэт, и теперь мы видим талию и фигуру, которая похожа на песочные часы. Мы не создавали ее искусственно, а просто выправили осанку, сняли балахон и подчеркнули то, что от природы у Ксении уже есть. Если ровную осанку закрепить, то этот прекрасный силуэт навсегда останется с ней.

Руки не прижаты к корпусу и тем самым выглядят тоньше. Их положение оправдано внутренней историей героини. Эмоции, состояние Ксении придают стиль и историю фотографии. Теперь мы видим профессиональную модель размера плюс.

— На втором снимке наша героиня воспользовалась тем, что у нее длинные и красивые волосы. Когда они аккуратно убраны на одну сторону, то удлиняют силуэт, открывают красивую и утонченную линию шеи.

Еще есть замечательный лайфхак: ноги, которые прижаты друг к другу, как на снимке, визуально «теряют» в объеме. Ну и, конечно, каблук вытягивает общий силуэт, при этом очень важно, чтобы была удобная колодка, ведь если вы неустойчивы на своих каблуках, то это всегда будет работать в минус. А вот если при хорошей высоте каблука вы еще и бегать на них сможете, то это добавит сразу 100 баллов к вашей воздушности и легкости, и без разницы, какие у вас параметры.

Екатерина — будущий сурдопедагог, любит вязать шарфы и пледики для маленьких детей

Рост: 181

Параметры: 93−64−95







— Чтобы хорошо получаться на фотографиях, важно помнить: фотография — это перевод трехмерного изображения в двумерное, и то, что хорошо выглядит в реальном мире за счет теней и полутеней, за счет движения и динамики, будет выглядеть иначе на плоскости. Например, широкие плечи или бедра развернутые прямо на оператора автоматически добавят массивности, грузности фигуре и визуально увеличат ее на 3−6 кг. Прямых ракурсов стоит избегать, хотя в жизни это никак не влияет на восприятие фигуры.

В фотопозировании важно, чтобы кисти рук были видны, иначе создается ощущение «обрубленной руки». Кроме того, героиня фотосессии спрятала руку за локоть, тем самым она убрала талию, а это центральная зона для создания гармоничного образа.

Когда вес полностью перенесен на одну ногу, это зачастую визуально выглядит как «одна нога короче, другая длиннее», что нарушает пропорции и вызывает странные ощущения у зрителя. Небольшая сутулость и застегнутый наглухо воротник «сжевал» длинную и красивую шею.

— Рассмотрим вторую фотографию. Перед нами классическая поза, которую принимает начинающая модель, когда ее просят расслабленно встать. Возникает ощущение, что человека в этот момент выключили и он расслабил даже мозг. Поза из разряда «я подожду, пока вы там решите, какой мне быть». Так не работает, жизнь — она рождается внутри человека, внутри самой модели. И либо в кадре модель живет, либо «унесите это бревно». Говорят, чтобы хорошо позировать, нужно перестать позировать. Перестать позировать и начать по-настоящему проживать эмоции и состояния, которые хочется передать.

Хорошая фотография — это такая фотография, которая подчеркивает достоинства фигуры и индивидуальность. В такой статичной позе нет акцентов на достоинствах. Руки в карманы — проигрышный вариант, так как «режутся» пропорции тела, пропадает талия. Опять же возникает небольшая сутулость, а неправильная постановка ног делает модель невыразительной.







— Екатерину мы переобули, чтобы не прятать ее высокий рост: эта особенность, которую стоит использовать и подчеркивать, сохраняя красивые пропорции фигуры. С этой же целью — выравнять пропорции — мы «размыли» «режущую» линию на поясе, выпустив край рубашки. Расстегнув воротник, сняли напряжение с этой зоны и открыли красивую элегантную линию шеи нашей героини, а также немного распустили волосы, чтобы вернуть образу очарование. После этого занялись непосредственно позой.

Екатерина на первом фото располагается по диагонали к фотографу. Поза совершенно естественная, ненаигранная. Она называется «лукбук-поза» и предназначена в основном для каталожной съемки — очень легкая, непринужденная. При этом выглядит она выигрышно за счет правильной, грамотной постановки ног и из-за легкого отвлеченного лица, а еще потому что модель как бы «растягивается» по диагонали, соответственно делая себя более худой и элегантной.

— На второй фотографии модель демонстрирует очень «хитрую» прямую позу. Она хорошо подходит девушкам с широкими бедрами. Ноги идут наперекрест, что делает девушку визуально очень стройной, подтянутой. Кстати, в обычной жизни такой же эффект складывается, когда девушка действительно умеет ходить на каблуках. Не просто «стою — значит умею», а научилась тонкостям походки, распределению центра тяжести, натренировала осанку. Сама постановка ног в данной позиции называется «оса». Она дарит модели осиную талию.

Такая поза тоже часто применяется в каталожных съемках и лукбуках, потому что она подходит почти всем. Единственное, что стоит учитывать, — такая поза очень характерная, силовая, можно сказать, стервозная. Черты характера Екатерины позволяют ей выдержать эту позу, и даже через нее ярче себя проявить, но не стоит применять такую позу с нежными и мягкими образами.

Яна — позитивная девушка, которая безумно любит свою работу — авиацию

Рост: 156

Параметры: 72−57−90







— На первой фотографии поза из разряда «саможаление». Часто она получается, когда девушка хочет соединить загадку и гламур, вызов и недоступность. И снова мы упираемся в то, что если на фото есть неоднозначный эмоциональный посыл, то эта гремучая смесь может быть расшифрована совершенно неожиданным образом. Поза на фото максимально сжатая, такие постановки тела характерны для людей с заниженной самооценкой. Вот так и получается: хотели один эффект, а получили совсем другой.

Руки закрывают тело, волосы полностью закрыли линию плеч и шеи, из-за чего создается визуальная иллюзия отсутствия шеи.

Ноги (бедра) сжаты — это добавляет вес. Колено выставлено на камеру, что делает ноги диспропорциональными. Обувь на плоской подошве крадет рост. А еще и контрастные чередующиеся цвета как бы «схлопывают» ту часть тела, которая между ними. То есть белая блузка и белые кросовки как бы стремятся друг к другу, укорачивая ноги.

— На второй фотографии мы видим позу с таким количеством «креативных» элементов, что стоит остановиться на каждом по отдельности.

Когда человек на фотографии закрывает лицо от света, появляются лишние тени, они автоматически делают старше. Шарф и волосы закрывают шею, создавая эффект вздернутых плеч и короткой шеи. Для визуального удлинения шеи стоит опускать вниз то плечо, которое ближе к фотографу.

Поворачиваясь боком к камере, любой человек покажет лишь свои недостатки. Рука, опущенная в карман, создает впечатление «обрубков» пальцев, поэтому кадр будет лучше, если приддерживать карман только большим пальцем.

«Милая косолапость» хороша только в Японии: при низком росте на фото желательно держать ноги ровными, можно слегка приподняться на носочках. И чтобы поправить эту позу, в первую очередь стоит определиться с тем, «что же хотел сказать автор». То есть важно понять, какой смысл мы вкладываем в этот кадр, какую историю им рассказываем.







— Как вы могли убедиться, для удачного кадра часто нужно именно вытягивать образ, это связано с тем, что в обычной жизни мы воспринимаем человека целиком, в движении, трехмерным, а фотография дает лишь одну проекцию за раз — дальше мозг достраивает цельную картинку. Поэтому важно дать мозгу возможность запечатлеть сбалансированный образ, а раз двумерное изображение делает силуэт более плоским и объемным, есть смысл добавить роста.

Модель развернулась по диагонали к фотографу, тем самым «растянув» себя, сделав выше. За счет каблука ноги визуально кажутся длиннее. При низком росте стоит фотографироваться в обуви на каблуках или в такой, которая позволяет комфортно двигаться на носочках.

Яна расположила руки в разных плоскостях, то есть одна выше, другая ниже, за счет такого смещения и распределения акцентов рост визуально становится большим.

Плюс ко всему героиня удачно обнажила шею, со стороны ближе к оператору, сделав тем самым шею длиннее, а себя — еще выше. Плечо, которое направлено на фотографа, опущено, за счет чего она опять же добавляет себе рост.

— Последняя фотография крайне удачна из-за более высоко размещения модели над фотографом: важно умело выбирать ракурс для фотографии, потому что визуально можно получить сразу +15 сантиметров к росту.

Рука выгнута локтем в сторону и делает «волшебную четверочку», нога с другой стороны делает «волшебный треугольник», который визуально делает героиню стройнее и чуть-чуть выше. Так как Яна визуально кажется больше, то занимает больше пространства на фотографии. В ходе работы всех этих элементов модель выглядит утонченной, пропорциональной и высокой.

Для того чтобы любить себя, быть красивой и хорошо получаться на фото, вовсе не обязательно быть модельных параметров, достаточно знать особенности своей фигуры и представлять, как показать свои достоинства так, чтобы о недостатках просто никто не вспомнил.

Автор проекта:

Валентина Хожаева





Фотограф проекта:





Мария Ландерман

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