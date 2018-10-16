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С 15 октября проходит Республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе»

17.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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С 15 октября проходит Республиканская пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе»
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 15 октября по 02 ноября 2018 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде Брестской области.

 Основной целью акции является — снижение количества пожаров происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности,  укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися  в состоянии алкогольного опьянения.

 Задачи:

  1. Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности.
  2. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.
  3. Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории.
  4. Разъяснить гражданам последствия злоупотребления спиртными напитками.

        Уважаемые жители Столинского района!

В период проведения акции каждый гражданин может обратится в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища. Приглашаем принять участие в акции всех граждан!

Обратите внимание на исправность отопительного оборудования в своих домовладениях, электрической проводки, проверьте на работоспособность автономные пожарные извещатели (АПИ), в случаи их отсутствия установите в жилых помещениях домовладения (квартиры). 

Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников.

 

 
 
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