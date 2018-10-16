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Жительница Радуни Гелена Феликсовна Андюлевич вырастила тыквы весом более ста килограммов

17.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Жительница Радуни Гелена Феликсовна Андюлевич вырастила тыквы весом более ста килограммов

Такого урожая женщина и не ожидала. Были годы, когда ее огород полностью вымокал — по весне не раз из него доводилось откачивать воду. А в нынешнем году посмотрела Гелена Феликсовна на вымахавшие тыквы и ахнула: «Как их одной убрать!?» За подмогой пошла к соседу. Когда тот увидел овощи, даже за ухом почесал, мол, нелегко придется… Но в помощи не отказал.

Все тыквы собрали в одно место. После чего Гелена Андюлевич их бережно укрыла. Пусть пока полежат. Позже, скорее всего, кашу сварит. Вкусную, тыквенную. Кушать-то ее будет кому. В большие праздники у любимой мамы, бабушки и прабабушки собирается аж под тридцать человек. Гелена Феликсовна всегда старается чем-то вкусненьким и оригинальным их удивить.

Остальные тыквы пойдут на корм многочисленным уткам, индюкам, курам. А еще — на семена. Ими хозяйка планирует обязательно поделиться с земляками. Порадовал урожай ее — пусть и у других таким будет.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Такого урожая женщина и не ожидала. Были годы, когда ее огород полностью вымокал — по весне не раз из него доводилось откачивать воду. А в нынешнем году посмотрела...
 
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