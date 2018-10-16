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Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
17.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
«Сегодня глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%. Таким образом, с учетом этого повышения реальный рост пенсий в этом году (с учетом инфляции. — Прим. БЕЛТА) составит около 8%», — сказал премьер-министр.
По его словам, правительство в ближайшее время внесет соответствующие документы. «С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии», — добавил Сергей Румас.
Еще одно принципиальное поручение главы государства заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.
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Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам...
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