ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября

17.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%. Таким образом, с учетом этого повышения реальный рост пенсий в этом году (с учетом инфляции. — Прим. БЕЛТА) составит около 8%», — сказал премьер-министр.

По его словам, правительство в ближайшее время внесет соответствующие документы. «С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии», — добавил Сергей Румас.

Еще одно принципиальное поручение главы государства заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.


Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
Как отметил Сергей Румас, в нынешнем году не удалось удержать данное соотношение. По состоянию на 1 сентября этот показатель был равен 36,2%. «Что касается 2019 года, то глава государства жестко поручил, чтобы соотношение в 40% средней пенсии к средней зарплате было восстановлено, и исполнение поручения будет одним из ключевых показателей в работе правительства», — заявил премьер-министр.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топовые смартфоны Huawei после анонса нового флагмана подешевели в Беларуси на 35%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика