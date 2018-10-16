ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«МП» получил интересное письмо из Калининграда

17.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Совсем скоро «МП» отметит свой 100-летний юбилей. Как оказалось, весть о предстоящем торжестве районной газеты разлетелась далеко за пределы Быховщины. На днях мы получили весьма интересное письмо.

«МП» получил интересное письмо из Калининграда


«МП» получил интересное письмо из Калининграда

А написала нам Лидия Владимировна Довыденко из Калининграда.

«Добрый день, уважаемый Владислав Олегович! Случайно обнаружила на просторах интернета сведения о предстоящем 100-летнем юбилее газеты «Маяк Приднепровья». Газета стала моей стартовой площадкой в творчестве, которому в этом году исполняется 50 лет. Именно столько прошло со дня публикации моих стихов в рубрике «На дняпроўскай хвалі. Ліаратурная старонка». К сожалению, у меня сохранилось несколько номеров только от 1969 года, где есть стихи Лиды Щеповой – моя девичья фамилия. В том году я окончила среднюю школу №1.

Еще когда училась на 5 курсе Гомельского университета, вышла замуж за курсанта Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова, с ним уехала на Балтийский флот, жить остались в Калининграде. Но связи с Родиной не теряю, где-то два-три раза в год бываю в Беларуси. К юбилею я обязательно пришлю официальное поздравление».

Досье «МП»

Лидия Довыденко — секретарь Союза писателей России, член Союза журналистов России, кандидат философских наук, главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега», автор 19 художественных, историко-краеведческих, публицистических книг. Победитель в конкурсе журналистского мастерства «Слава России», лауреат литературной премии «Щит и меч Отечества», победитель Международной литературной премии «Серебряное перо Руси», лауреат различных Всероссийских конкурсов журналистских работ.

Приятно осознавать, что «МП» открыл дорогу в творчество талантливой журналистке. Еще приятнее, что Лидия Владимировна помнит и отдает должное нашему изданию, давшему ей хороший старт.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем скоро «МП» отметит свой 100-летний юбилей. Как оказалось, весть о предстоящем торжестве районной газеты разлетелась далеко за пределы Быховщины.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Городокском ГДК состоялся концерт ко Дню матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика