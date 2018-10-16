«МП» получил интересное письмо из Калининграда

Совсем скоро «МП» отметит свой 100-летний юбилей. Как оказалось, весть о предстоящем торжестве районной газеты разлетелась далеко за пределы Быховщины. На днях мы получили весьма интересное письмо.











А написала нам Лидия Владимировна Довыденко из Калининграда.

«Добрый день, уважаемый Владислав Олегович! Случайно обнаружила на просторах интернета сведения о предстоящем 100-летнем юбилее газеты «Маяк Приднепровья». Газета стала моей стартовой площадкой в творчестве, которому в этом году исполняется 50 лет. Именно столько прошло со дня публикации моих стихов в рубрике «На дняпроўскай хвалі. Ліаратурная старонка». К сожалению, у меня сохранилось несколько номеров только от 1969 года, где есть стихи Лиды Щеповой – моя девичья фамилия. В том году я окончила среднюю школу №1.

Еще когда училась на 5 курсе Гомельского университета, вышла замуж за курсанта Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова, с ним уехала на Балтийский флот, жить остались в Калининграде. Но связи с Родиной не теряю, где-то два-три раза в год бываю в Беларуси. К юбилею я обязательно пришлю официальное поздравление».

Досье «МП»

Лидия Довыденко — секретарь Союза писателей России, член Союза журналистов России, кандидат философских наук, главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега», автор 19 художественных, историко-краеведческих, публицистических книг. Победитель в конкурсе журналистского мастерства «Слава России», лауреат литературной премии «Щит и меч Отечества», победитель Международной литературной премии «Серебряное перо Руси», лауреат различных Всероссийских конкурсов журналистских работ.

Приятно осознавать, что «МП» открыл дорогу в творчество талантливой журналистке. Еще приятнее, что Лидия Владимировна помнит и отдает должное нашему изданию, давшему ей хороший старт.