Серийный грабитель пенсионерок задержан в Витебске

В течение суток житель Глубокского района совершил два грабежа в Витебске. Во всех случаях жертвами преступника становились пенсионерки. Об этом сообщает официальный сайт УВД Витебского облисполкома.

Вечером 14 октября он вырвал сумку из рук пожилой женщины, которая направлялась в магазин. Потерпевшая рассказала милиционером о произошедшем не сразу, поэтому раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Утром 15 октября по схожему сценарию злоумышленник напал на 77-летнюю женщину в другом конце города. Отбежав несколько метров в сторону, грабитель выпотрошил сумку, забрал деньги и скрылся. Оперативный звонок в службу «102» помог быстро задержать подозреваемого. В отношении 42-летнего ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.