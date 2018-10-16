|
Серийный грабитель пенсионерок задержан в Витебске
17.10.2018 — Разное | Герой працы
Серийный грабитель пенсионерок задержан в Витебске
В течение суток житель Глубокского района совершил два грабежа в Витебске. Во всех случаях жертвами преступника становились пенсионерки. Об этом сообщает официальный сайт УВД Витебского облисполкома.
Вечером 14 октября он вырвал сумку из рук пожилой женщины, которая направлялась в магазин. Потерпевшая рассказала милиционером о произошедшем не сразу, поэтому раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
Утром 15 октября по схожему сценарию злоумышленник напал на 77-летнюю женщину в другом конце города. Отбежав несколько метров в сторону, грабитель выпотрошил сумку, забрал деньги и скрылся. Оперативный звонок в службу «102» помог быстро задержать подозреваемого. В отношении 42-летнего ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серийный грабитель пенсионерок задержан в Витебске Фото предоставлено Управлением ГКСЭ по Витебской области. В течение суток житель Глубокского района...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)