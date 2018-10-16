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Вы видели как горят 10 тысяч кубометров бензина? МЧСэсники потушили
Масштабные учения МЧС прошли в Фаниполе.
Фото Александр Кушнер, «Белоруснефть–Минскоблнефтепродукт»/NEFT.by
По легенде к ЧП привело загорание запорной арматуры резервуара объемом 10 тысяч кубометров. Там хранится бензин. Из-за быстрого распространения огня произошел взрыв,
Сотрудники нефтебазы оперативно сообщили о происшествии в экстренную службу, и до прибытия МЧС организовали работу по ликвидации последствий ЧС. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара. Тонны воды и специальной пены, с огнем боролись с земли и с воздуха. В учениях задействовали авиацию. Вертолет МЧС также доставил в больницу и условного пострадавшего.
Более 20 единиц техники, подразделения Дзержинского, Столбцовского, Минского и Слуцкого подразделений МЧС – передовые технологии и слаженная работа позволили оперативно ликвидировать пожар. Самая большая нефтебаза страны вновь заработала в штатном режиме.
Фаниполь, как место для отработки навыков выбрали не случайно. Именно на этой нефтебазе в 1997 году загорелось топливо в одной из цистерн. Тот пожар стал одним из самых крупных и тяжелых за всю историю ведомства.
В учениях участвовали представители склада хранения нефтепродуктов и подразделений МЧС. Пригласили и ветеранов, которые работали на ликвидации аварии 21 год назад. Поучиться у специалистов приехали будущие спасатели – курсанты. Они наблюдали за действиями профессионалов со специальной смотровой площадки.
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Масштабные учения МЧС прошли в Фаниполе.
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