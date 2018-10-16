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В лесах Дрибинского района пятые сутки ищут 76-летнюю женщину. У нее нет мобильника
17.10.2018 — Разное | Савецкая вёска
В лесах Дрибинского района ищут 76-летнюю женщину из Горок. Елена Владимировна Пуцик поехала за грибами 12 октября, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно,
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В лесах Дрибинского района ищут 76-летнюю женщину из Горок. Елена Владимировна Пуцик поехала за грибами 12 октября, и с тех пор...
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