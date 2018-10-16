На главной церемониальной площадке страны

По доброй традиции в свой профессиональный праздник учителя принимают заслуженные поздравления за благородный и великий труд.

Недавно для педагогов г. Минска и Минской области распахнула свои двери архитектурная жемчужина Беларуси — Дворец Независимости. Знакомство с его великолепием стало для педагогов еще одним подарком к профессиональному празднику.

Такого сюрприза были удостоены и педагоги Смолевиччины — учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №2 г.Смолевичи» Татьяна Николаевна Шумская и учитель истории ГУО «Курковский УПК детский сад — средняя школа» Елизавета Ивановна Сульжич.

Маршрут по главной церемониальной площадке страны педагоги начали с парадного входа, с Зала торжественных церемоний, где проходили инаугурация Президента Республики Беларусь, чествование олимпийцев и талантливой молодежи. В феврале 2015-го года здесь состоялись 15-часовые переговоры президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии по урегулированию кризиса на востоке Украины. Экскурсантам также подробно рассказали об этапах строительства Дворца Независимости, его архитектурных особенностях и украшениях, которые использовались при отделке в интерьере.

Воспоминания и впечатления от посещения Дворца Независимости надолго останутся в памяти педагогов, удостоенных приглашения на эту удивительную экскурсию-поздравление!

Светлана СЛИЖЕНКОВА, учитель ГУО «Средняя школа №2 г.Смолевичи».

Фото из архива учреждения образования.