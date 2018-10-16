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Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

17.10.2018 — Разное | Полымя  
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17 октября в Кореличском районном краеведческом музее состоялась выставка-встреча “Заколдованный мир” Антонины Овчинниковой. Женщина рассказала об искусстве флористики, его истории и о том, какое неподдельное удовольствие автор получает от работы с цветами.

Все желающие могли насладиться картинами из природных материалов, в которых нашли своё отражение родные белорусские мотивы. Как призналась Антонина Николаевна, поначалу работать с листьями и цветами было непросто, но благодаря собственному усердию и творческому мышлению женщина сумела воплотить в реальность то, что отныне радует её и знакомых холодными осенними вечерами.

Среди гостей выставки была и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Михайловна Санчук, которая выразила своё искреннее восхищение работами и пожелала их автору здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Антонина Овчинникова провела мастер-класс по флористике и поделилась секретами своих картин

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
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17 октября в Кореличском районном краеведческом музее состоялась выставка-встреча “Заколдованный мир” Антонины Овчинниковой. Женщина рассказала об искусстве...
 
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