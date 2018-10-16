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«ШКОЛИАДА 2018»: юные спортсмены Гродненщины – самые спортивные в стране

17.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Минске прошел финал республиканских соревнований среди детей и подростков по легкой атлетике «Школиада». И команда Гродненщины в очередной раз вернулась с кубком Чемпионов.  

 

За звание лучших в столице боролись сборные команды областей и города Минска. На протяжении двух дней ребята соревновались в прыжках в длину, метании мяча, беге на 60 и 500 метров. Гродненщину представили 30 самых спортивных учеников 5-6-х классов. Это школьники из Гродно и практически всех районов области – победители областных этапов одноименных соревнований. Предшествовали республиканским соревнованиям внутришкольные, приняло участие в которых более 15 тысяч учащихся. Около трех с половиной тысяч ребят состязались в соревнованиях районного уровня, чуть более трехсот – на областном этапе. 



 Не первый год наши ребята успешно представляют область на республиканском соревновании, – рассказала заведующая отделом областного центра физического воспитания и спорт учащихся и студентов Виктория Свирепова. – И значимость «Школиады» невозможно переоценить: это своеобразный мостик от проекта «300 талантов для Королевы», в котором принимают участие ученики 1-4 классов, к первым юношеским чемпионатам страны

«ШКОЛИАДА 2018»: юные спортсмены Гродненщины – самые спортивные в стране
 

Настоящим героем турнира среди мальчиков в этом году стал ученик гродненской СШ№27 Руслан Соломченко. Юный спортсмен стал лучшим в беге на 60 метров, вторым по прыжкам в длину и с результатом в 222 очка занял первое место в легкоатлетическом многоборье. 

 

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске прошел финал республиканских соревнований среди детей и подростков по легкой атлетике «Школиада». И команда Гродненщины в очередной раз вернулась с...
 
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