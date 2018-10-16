В Беларуси хотят расширить число доноров для трансплантации органов

Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о трансплантации. Законопроект поможет упростить международное сотрудничество в области обмена органами и тканями, сообщает «МИР 24».

Главное изменение – в законе появилось понятие «перекрестная трансплантация». Работает это так: близкий родственник пациента хочет отдать ему свой орган, но он не подходит. И есть другая семья с такой же ситуацией. Органы этих двух незнакомых людей можно пересадить больным. Кроме этого, живыми донорами смогут стать родственники до третьего поколения. До изменений в закон свои органы пациенту могли пожертвовать только родители, дети, а также родные братья и сестры.

«Белорусские семьи, к сожалению, малочисленные и поэтому найти абсолютно здоровых людей в этих маленьких семьях, которые готовы пожертвовать свои органы своим близким, достаточно сложно. И в этой связи мы предлагаем две новеллы, которые позволят, с нашей точки зрения, существенно расширить вот этот спектр живых безвозмездных родственных доноров, не потеряв при этом в качестве выполнения оперативных вмешательств», – сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Беларусь считается лидером по трансплантации на территории СНГ. В прошлом году в республике было сделано 553 операции по пересадке органов.