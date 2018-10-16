Видели человекоподобного паркурщика от Boston Dynamics? Теперь они научили своего четвероногого SpotMini танцевать! Робот обучен движениям тверка и легко повторяет легендарную лунную походку Майкла Джексона. Кроме танцев SpotMini умеют работать в паре и даже могут открывать двери. Скоро точно уйдут гастролировать.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посмотрите на робота Boston Dynamics, который танцует лучше, чем вы Робот умеет тверкать и двигаться как Майкл Джексон.