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16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

17.10.2018 22:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Практически без отопления и горячей воды остались жители новостройки в Червене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новоселье они отметили еще прошлой зимой, и едва ли не сразу столкнулись с целым букетом коммунальных проблем. Все дело в безнадежно устаревшей котельной. Новую обещают запустить только через год, а пока жильцам приходится буквально бороться за погоду в доме. Корреспондент Татьяна Ревизоре разбиралась в проблеме.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Наталья Толстик, жительница Червеня:
Сегодня – октябрь месяц – у нас абсолютно холодные, ледяные батареи.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Ледяное спокойствие батареи в квартире Натальи хранят с апреля. Отопительный сезон миновал порог квартиры.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Наталья Толстик:
На окнах образовывается за счет того, что в квартирах сырость, плесень. Этим вот дышат наши дети. Нужно, чтобы постоянно открыты были окна. Но их невозможно постоянно открывать, потому что в доме температура где-то 16 градусов.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

+16ºС, сырость и плесень – от таких прогнозов порхать будешь едва ли. Дом ведь новый: сдали в ноябре 2017 года, а заселили зимой. Строили для многодетных (у Елены, к примеру, четверо). Эйфория от новоселья сошла вместе со свежими обоями.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Елена Соболевская, жительница Червеня:
Мы сделали ремонт в феврале, и уже в мае у нас пошло такими черными пятнами. Из-за сырости: получается, дом мокрый, еще не просох. Из-за этого оно и пошло. Первое время, когда начали отходить обои, пошла плесень, даже сидели и плакали, потому что не знали, что. Денег жалко.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Решиться на ремонт снова женщина пока не спешит.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Об отопительном сезоне здесь говорят с опаской. У одних батареи подают (пусть и слабые), но все же признаки жизни. Впрочем, это – полбеды: почти восемь месяцев в доме нет горячей воды.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Жанна Миронович, жительница Червеня:
С 6 апреля горячей воды нет. Сейчас уже начался отопительный сезон, горячей воды опять-таки нет. У меня двое детей, надо постоянно купать. Как мы живем? Греем воду в чайниках, разводим в тазике – так и купаемся.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Это видео Жанна сделала буквально вчера. У старшего сына женщины ДЦП 4-ой степени. Позволить себе бойлер семья не может.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Жителей новостройки все еще греет надежда, зато совсем скоро перестанут согревать прогнозы. Холодать начнет уже с выходных, а значит, и погода в доме обещает стать по-настоящему осенней.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Антология из официальных ответов сводится к одному – это старая котельная, одна на весь Червень.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Отработала десять лет сверх положенного срока, устарела морально, не справляется. А на хозяйстве – без малого 40 домов, ведь центрального водоснабжения в городе нет.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Александр Годун, заместитель председателя Червенского райисполкома:
Действительно, для Червеня есть проблема по поставкам горячей воды. Сегодня мы работаем в режиме протапливания, то есть мы протапливаем только в вечернее и ночное время. Соответственно, вместе с отоплением завязано и горячее водоснабжение. У нас в отопительный период я гарантирую, что будет и горячее водоснабжение, и теплоснабжение.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Решить проблему раз и навсегда поможет новая котельная. Ее строят на средства Европейского банка развития. На реализацию проекта выделено почти 6 миллионов долларов.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

Андрей Уласевич, директор Червенского ЖКХ:
Начали строительство в прошлом месяце (августе 2018 – прим. ред.). Нормативный срок строительства данного объекта – 8 месяцев. Будем вводить ее в августе-сентябре следующего года.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

В связи с началом строительства новой котельной была необходимость врезки муфт в существующие магистральные сети водопровода, теплопровода. Мы эти работы производили, жителям сообщали, просили войти в наше положение.

16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды

О вынужденных неудобствах местных жителей предупреждали и власти. Но холодные батареи разгорячили даже самых понимающих. Тепло и горячую воду в квартиры подадут не дожидаясь холодов.

 
 
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Новости Беларуси. Практически без отопления и горячей воды остались жители новостройки в Червене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье они...
 
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