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16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды
Новости Беларуси. Практически без отопления и горячей воды остались жители новостройки в Червене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новоселье они отметили еще прошлой зимой, и едва ли не сразу столкнулись с целым букетом коммунальных проблем. Все дело в безнадежно устаревшей котельной. Новую обещают запустить только через год, а пока жильцам приходится буквально бороться за погоду в доме. Корреспондент Татьяна Ревизоре разбиралась в проблеме.
Наталья Толстик, жительница Червеня:
Ледяное спокойствие батареи в квартире Натальи хранят с апреля. Отопительный сезон миновал порог квартиры.
Наталья Толстик:
+16ºС, сырость и плесень – от таких прогнозов порхать будешь едва ли. Дом ведь новый: сдали в ноябре 2017 года, а заселили зимой. Строили для многодетных (у Елены, к примеру, четверо). Эйфория от новоселья сошла вместе со свежими обоями.
Елена Соболевская, жительница Червеня:
Решиться на ремонт снова женщина пока не спешит.
Об отопительном сезоне здесь говорят с опаской. У одних батареи подают (пусть и слабые), но все же признаки жизни. Впрочем, это – полбеды: почти восемь месяцев в доме нет горячей воды.
Жанна Миронович, жительница Червеня:
Это видео Жанна сделала буквально вчера. У старшего сына женщины ДЦП 4-ой степени. Позволить себе бойлер семья не может.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Антология из официальных ответов сводится к одному – это старая котельная, одна на весь Червень.
Отработала десять лет сверх положенного срока, устарела морально, не справляется. А на хозяйстве – без малого 40 домов, ведь центрального водоснабжения в городе нет.
Александр Годун, заместитель председателя Червенского райисполкома:
Решить проблему раз и навсегда поможет новая котельная. Ее строят на средства Европейского банка развития. На реализацию проекта выделено почти 6 миллионов долларов.
Андрей Уласевич, директор Червенского ЖКХ:
В связи с началом строительства новой котельной была необходимость врезки муфт в существующие магистральные сети водопровода, теплопровода. Мы эти работы производили, жителям сообщали, просили войти в наше положение.
О вынужденных неудобствах местных жителей предупреждали и власти. Но холодные батареи разгорячили даже самых понимающих. Тепло и горячую воду в квартиры подадут не дожидаясь холодов.
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16 градусов тепла, сырость и плесень: жители новостройки в Червене остались практически без отопления и горячей воды
Новости Беларуси. Практически без отопления и горячей воды остались жители новостройки в Червене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье они...
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