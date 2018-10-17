﻿ Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

18.10.2018 00:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Жертв трагедии в Крыму могло бы быть больше: в личных вещах четверокурсника Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу, а затем покончил жизнь самоубийством, найдено второе взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обезвредили саперы.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Число жертв массового убийства в Керченском политехническом колледже возросло до 19.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Десятки пострадавших находятся в больницах, из них многие в крайне тяжелом состоянии.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

На месте трагедии продолжают работать следователи, тщательно изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур. 

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Хронология ужасных событий в видеоматериале.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Жертв трагедии в Крыму могло бы быть больше: в личных вещах четверокурсника Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу, а затем покончил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзный прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика