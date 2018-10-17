О пользе тыквы для сердца

Осенью, когда организму грозят те или иные заболевания, медики рекомендуют как можно чаще включать в свое меню тыкву.

По словам ученых, тыква является главным овощем для защиты от атеросклероза – убийцы кровеносных сосудов: употребление ее мякоти и семечек улучшает состояние стенок сосудов, повышая их эластичность.

«Блюда из тыквы следует употреблять тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, такими как гипертония, атеросклероз, недостаточность кровообращения.