ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении в организациях Витебской области в 2018 году законодательства в части выплаты заработанной платы в размере не ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством

В соответствии с ч.1 ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст.1 Закона Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» (далее – Закон) минимальная заработная плата (месячная и часовая) - государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Месячная минимальная заработная плата - установленный законодательством низший размер оплаты труда работников за календарный месяц, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2017 №1022 установлена месячная минимальная заработная плата с с 01.01.2018 в размере 305 руб.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного в соответствии с Законом.

Часовая минимальная заработная плата - рассчитанный из установленной законодательством месячной минимальной заработной платы низший размер оплаты труда работников за один час рабочего времени, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Так, при расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 40-часовой пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2016 часов, часовая минимальная заработная плата составит 1,815 руб. (305 / (2016 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 40-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 2022 часа, часовая минимальная заработная плата составит 1,81 руб. (305 / (2022 / 12).

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. Согласно ст.279 Трудового кодекса Республики Беларусь заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Согласно ст.287 Трудового кодекса Республики Беларусь для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. При этом оплата их труда производится в таком же размере, как оплата труда работников соответствующих профессий и должностей при полной норме продолжительности рабочего времени.

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 35-часовой пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье – 1763 часа, часовая минимальная заработная плата составит 2,076 руб. (305 / (1763 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2018 год для 35-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 1769 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,069 руб. (305 / (1769 / 12).

Часовая минимальная заработная плата изменяется нанимателем при изменении размера месячной минимальной заработной платы, в том числе в связи с индексацией месячной минимальной заработной платы.

В соответствии с ч.3 ст.6 Закона работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), установленного и применяемого в соответствии с Законом, наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой). При определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника не учитываются выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Например, если у инвалида II группы, выполнившего обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, в сентябре 2018 года продолжительность рабочего времени в нормальных условиях составила 140 часов (20 дней по 7 часов), и при этом размер начисленной заработной платы оказался ниже размера месячной минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до размера месячной минимальной заработной платы, то есть до 305 руб., если коллективным договором (соглашением) не установлен больший размер месячной минимальной заработной платы.

Проведенный анализ информаций Национального статистического комитета Республики Беларусь «О юридических лицах со средней заработной платой ниже минимальной заработной платы» показал, что в течение 2018 года значительно снизилось количество организаций Витебской области с размером средней заработной платы ниже размера минимальной заработной платы (в январе – 45, в феврале – 36, в марте– в 21, в апреле - 10, в мае - 5, в июне – 3, в июле – 6, в августе – 4.

За январь-сентябрь 2018 года государственными инспекторами труда Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда (далее – Управление) в организациях Витебской области проведены 24 внеплановые проверки соблюдения законодательства о труде в части выплаты минимальной заработной платы, в результате которых выявлено 24 факта нарушений. Кроме того, при изучении материалов, представленных нанимателями, выявлено 26 фактов нарушений. Таким образом, за январь-сентябрь 2018 года управлением установлено 50 фактов нарушений законодательства о труде, выразишихся в том, что не производились доплаты до размера минимальной заработной платы работникам 28 организаций, из них работникам 27 сельскохозяйственных организаций.

За допущенные нарушения законодательства о труде в части соблюдения минимальных гарантий в области оплаты труда за январь-сентябрь 2018 года привлечено к административной ответственности 49 должностных лиц.

В целях восстановления нарушенных прав работников Управлением по результатам проведенных проверок соблюдения законодательства о труде в части выплаты минимальной заработной платы выдано 24 требования (предписания) на устранение выявленных нарушений, а по результатам изучения представленных нанимателями документов и информаций направлена 21 рекомендация.

В результате восстановления нарушенных прав работников на основании требований (предписаний) произведены доплаты до размера минимальной заработной платы на общую сумму 34754,17 руб., на основании рекомендаций - на общую сумму 8631,39 руб.

За неисполнение требований (предписаний) о доплате до минимальной заработной платы судами вынесено 23 постановления о привлечении уполномоченных должностных лиц к административной ответственности.

В нарушение действующего законодательства не производилась доплата до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) работникам, выполнившим обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудовых договоров, с учетом отработанного времени, размер начисленной заработной платы которых по тарифным ставкам, сдельным расценкам ниже размера минимальной заработной платы. Например, размер начисленной заработной платы работникам ОАО «Сенненский райагросервис» за декабрь 2016 года в соответствии с установленными условиями оплаты труда по тарифным ставкам, сдельным расценкам исходя из тарифной ставки 1 разряда в размере 29,2 руб. оказался ниже минимальной заработной платы. По результатам рассмотрения коллективного обращения 27 работников проведена внеплановая проверка, на основании требования (предписания) произведены доплаты до размера минимальной заработной платы 57 работникам на общую сумму 15460,45 руб.

Несмотря на наличие задолженности по выплате заработной платы, объема реализованной продукции, размер начисленной заработной платы за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не может быть ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

Имеют место факты недоначисления до размера минимальной заработной платы работникам, выполнившим обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудовых договоров, отработавшим неполный месяц в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в трудовых и (или) социальных отпусках и по другим уважительным причинам.

Зачастую при определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника учитываются выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, установленные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.07.2014 №68, в том числе доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и выходные дни; доплаты за работу в особых условиях труда (на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы; выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, в том числе выплаты молодым специалистам в соответствии с законодательством.

Отдельными нанимателями в нарушение ст.89, 132 Трудового кодекса Республики Беларусь не обеспечены нормальные условия для выполнения работниками норм труда (норм выработки, времени, обслуживания, численности, нормированных заданий), не созданы условия для производительного использования рабочего времени, установлены заведомо невыполнимые нормы труда.

Например: В КУСХП «Ореховно» Ушачского района животноводам, отработавшим в июле 2017 года 360 часов, 384 часа, 252 часа, размер начисленной заработной платы составил соответственно 173,02 руб., 173,88 руб., 233,98 руб. и др. Согласно представленной КУСХП «Ореховно» письменной информации «доначисление до минимальной заработной платы животноводам не производилось, так как у них нет нормы нагрузки (норма нагрузки на одного животновода должна быть 100 голов, на самом деле они обслуживают стадо в количестве 77 голов, а стадо обслуживает 4 животновода)».

В ОАО «Ольшанка» Браславского района животноводам, отработавшим в январе 2018 года 217 часов, 186 часов, размер начисленной заработной платы составил соответственно 146,89 руб., 104,52 руб. Согласно представленной ОАО «Ольшанка» письменной информации доначисление до минимальной заработной платы животноводам не производилось из-за невыполнения норм обслуживания (норма обслуживания на одного животновода 220 голов, фактически обслуживают - 100 голов). Имеют место и другие аналогичные нарушения.

Вызывает особую обеспоекоенность состояние трудовой и исполнительской дисциплины в сельскохозяйственных организациях Витебской области.

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» установлено, что руководители организаций под свою персональную ответственность обязаны обеспечить производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, надлежащие условия труда работников.

Так, при изучении представленных нанимателями документов и информаций усматривается, что значительному количеству работников, не выполнивших установленные нормы труда, в том числе нормированные задания, а также нарушившим производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, не произвдены доплаты до минимальной заработной платы.

Следует отметить, что нарушение нанимателями норм законодательства, регулирующих применение минимальной заработной платы, влечет за собой нарушение прав работников при исчилении стажа работы для назначения пенсии.

Так, согласно ч.1 ст.51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов согласно законодательству о государственном социальном страховании. При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.

Заместитель начальника отдела надзора Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Г.А.Галай