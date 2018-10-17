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Воспитанники спортивного клуба каратэ «Бассай» успешно выступили на чемпионате мира в Молдове

18.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Воспитанники спортивного клуба каратэ «Бассай» успешно выступили на чемпионате мира в Молдове

Всемирный форум шотокана состоялся в минувшие выходные в пригороде Кишинева Чиореску, в современном спортивном комплексе Futsal Arena FMF. Накануне соревнований, 10-11 октября, здесь же было организовано международное гасшуку SKDUN, включавшее технический семинар, дан-экзамены, судейские курсы и аттестацию.

Соревнования прошли на 7 татами в течении трех дней. В категориях чемпионата/первенства мира приняли участие сильнейшие спортсмены с квалификацией коричневых и черных поясов (3-1 киу и даны). В разделах международных соревнований Всемирного кохай-кубка выступали начинающие спортсмены белых, желтых и оранжевых (9-7 киу) и отдельно зеленых и синих поясов (6-4 киу).

В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 28 стран пяти континентов.

Сборная команда Белорусской федерации шотокан каратэ-до  являлась одним из фаворитов турнира в Молдове. Комплектование выездного состава производилось из числа спортсменов, занявших зачетные (1-4) места на официальных отборочных соревнованиях.

В поездке в Кишинев приняли участие 88 представителей 17 организаций, в их числе и воспитанники волковысского клуба «Бассай» под руководством Андрея Гаврильчика.

Воспитанники спортивного клуба каратэ «Бассай» успешно выступили на чемпионате мира в Молдове

На чемпионате мира среди ветеранов в командном ката мужчины А. Гаврильчик (клуб «Бассай»), В. Ламеко (клуб Фудосин), А. Гронский (Академия каратэ)  и командном ката микст  А. Гаврильчик («Бассай»), О. Вилькина, С. Вилькина (Академия каратэ) завоевали золотые медали.

Воспитанники спортивного клуба каратэ «Бассай» успешно выступили на чемпионате мира в Молдове

В индивидуальном ката Андрей Гаврильчик стал бронзовым призером, уступив спортсменам из США и Болгарии.

В командном кумитэ С. Ашуралиев (Асахи), А. Гаврильчик, О. Понтус (Восточный ветер), М. Авсеюшкин из семи команд в тяжелой борьбе завоевали серебряные медали.

В командном кумитэ среди кадетов (+55 кг) чемпионам стал Матвей Сосновский, он выступал в одной команде с Н. Карпуниным, И. Аверкиным.

Воспитанники спортивного клуба каратэ «Бассай» успешно выступили на чемпионате мира в Молдове

Во всемирном кохай-кубке в индивидуальном и командном ката завоевала серебреные медали Софья Гаврильчик.

Бронзу среди кадетов (-55 кг) завоевал Сергей Войтчук с К. Гончаром, (Фудосин), Д. Карповцом и А. Потапчуком.

Во всемирном кохай-кубке в индивидуальном и командном ката завоевала серебреные медали.

В национальном зачете чемпионата мира сборная команда Беларуси завоевала 35 медалей и в национальном зачете заняла второе место.

Поздравляем спортсменов, руководителя спортивного клуба каратэ «Бассай» Андрея Гаврильчика и его воспитанников Матвея Сосновского, Сергея Войтчука и Софью Гаврильчик с отличным выступлением на чемпионате мира по шотокан каратэ-до в Молдове и пожелать не останавливаться на достигнутом и продолжать нас радовать своими победами в этом прекрасном виде спорта - каратэ!

 
 
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Всемирный форум шотокана состоялся в минувшие выходные в пригороде Кишинева Чиореску, в современном спортивном комплексе Futsal Arena FMF. Накануне...
 
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