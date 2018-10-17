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Власти придумали новую стратегию развития бизнеса

18.10.2018 12:49 — Разное | KYKY  
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Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства (МСП) «Беларусь − страна успешного предпринимательства» до 2030 года. Власти хотят реформить госпредприятия, в том числе приватизировав их, и довести долю малого и среднего бизнеса в стране с 25% до 50%, пишет TUT.by.

Для чего стратегия

Пресс-служба правительства заявляет, что Стратегия нужна для того, чтобы бизнес чувствовал себя свободнее, вносил больший вклад в развитие страны. Также Стратегия необходима для усиления конкуренции и создания равных условиях для всех участников рынка. Документ определяет ключевые направления, задачи и принципы, как государство будет работать с бизнесом. 

Цель Стратегии − сформировать развивающийся сектор малого и среднего бизнеса, который может помочь беларуской экономике, повысить её конкурентноспособность, обеспечить занятость населения и рост его доходов. 

Реализация стратегии

Стратегия реализуется в два этапа:

  • Переходный этап − 2018-2020 годы (развитие институциональной базы и инфраструктуры);
     
  • Основной этап − 2021-2030 годы.

Правительство хочет следующее:

  • Создание равных условий работы субъектов всех форм собственности;
     
  • Противодействие монополии и формирование конкуренции;
     
  • Реформирование госпредприятий, в том числе их передача «более эффективному собственнику», создание мер для контроля за выполнением обязательств;
     
  • Разделение функций государства как регулятора и собственника;
     
  • Оценка законов при поступлении предложений об административных процедурах и электронном контроле. Создание единого электронного реестра административных процедур;
     
  • Возможность проходить административные процедуры через интернет. Список лицензируемых видов деятельность ограничить только теми, что влияют на нацбезопасность, общественный порядок, здоровье населения и охрану окружающей среды;
     
  • Упрощение лицензионных требований, принудительное прекращения действия лицензий только по решению суда;
     
  • Создание механизма, по которому смогут оценивать регулирующее воздействие законопроектов, влияющих на условия работы для бизнеса;
     
  • Изменение критериев отнесения субъектов к микро-, малым и средним организациям (с использованием зарубежного опыта);
     
  • Изменение уголовного и административного законодательств. Размер ответственности будет зависеть от размера причиненного ущерба и степени общественной опасности;
     
  • Улучшение контроля, обязательное соблюдение принципов добросовестности субъектов хозяйствования. Приоритет профилактической работы контролирующими органами. Повышение уровня судебной защиты прав и законных интересов МСП;
     
  • Публикация судебных решений, связанных с МСП, в открытом доступе (включая мотивировочную часть решений, постановлений).

Правительство планирует довести долю МСП в общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50% с нынешних примерно 25%.

Беларуский малый и средний бизнес сегодня − это 110 тысяч юрлиц, 236 тысяч ИП и 54,3 тысяч физических лиц, привлекаемых ИП по трудовым и гражданско-правовым договорам.

 
 
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Правительство утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства (МСП) «Беларусь − страна успешного предпринимательства» до 2030 года. Власти...
 
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