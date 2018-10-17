В Минске уборщица гаражного кооператива нашла в мусорке 5 тысяч долларов

Уборщица гаражного кооператива в Минске нашла в мусорном контейнере более 5 тысяч долларов. Женщина безуспешно искала владельца, а потом обратилась в милицию. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Женщина пришла утром на работу в кооператив «Малиновка» и во время уборки мусора заметила в контейнере пачку денег. Там было 5400 долларов, но среди водителей никто не признал находку. Тогда сотрудница обратилась за помощью к правоохранителям.

«Сотрудникам милиции она призналась, что мыслей присвоить деньги у нее даже не возникало», — рассказала официальный представитель Московского РУВД Ольга Михаленя.

Людей просят откликнуться, если им известно о владельце денег, в Московское РУВД Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (017) 207−40−03, 8 (029) 343−40−28 или 102 (общий милиция).