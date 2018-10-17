В интересах сельчан

В агрогородке Киселёвцы открылся магазин «Самобранка», учредителем которого является общество с ограниченной ответственностью «Комкурмаркет».





Для владельцев Александра Комарчука и Владимира Курбанова «Самобранка» стала уже четвёртой торговой точкой в сельской местности. По их предпринимательской инициативе успешно функционируют два объекта в агрогородке Стригово и один в Остромичах. Понимая всю ответственность перед людьми, предприниматели ведут планомерную работу по обеспечению высокого качества обслуживания и поддержанию широкого ассортимента товаров. И хотя в сельской товарооборот меньше, чем в городе, начинание обещает быть успешным.

В торговом зале магазина площадью 200 кв. м широко представлены товары ежедневного спроса продовольственной и промышленной групп белорусских, российских и украинских производителей. Предпочтение сельчане отдают отечественной продукции. Макаронные изделия, варёные, копчёные и сыровяленые колбасы от березовских, брестских и беловежских изготовителей всегда находят своих покупателей. Мясные изделия завозятся еженедельно в небольших количествах, так что товар всегда свежий.

Молочная продукция доставляется через день из Кобрина, Бреста и Ляховичей. Хлебобулочные изделия ежедневно поставляет Кобринский хлебозавод и частные мини-пекарни Кобринского района. Холодильное оборудование позволяет продавать рыбу, полуфабрикаты, мороженое. Для детей здесь имеются лакомства на любой вкус.

– Мы постоянно работаем над расширением ассортиментного ряда. Проводим разнообразные акции, – рассказывает заведующий магазином Ольга Шемчук.

– Колбаса свежая, творог нежный, печенье, вафли, конфеты отменные! — говорят довольные посетители, отмечая доступность цен и качество продукции.

Как заметили предприниматели, гибкость в ценообразовании возможна благодаря тесному сотрудничеству с проверенными и надёжными поставщиками, которые предлагают хорошие скидки.

– Открытием магазина в Киселёвцах – дань уважения к сельчанам, которые заслуживают всего самого лучшего, – отмечает Александр Комарчук.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: заведующая Ольга Шемчук и продавец 4-го разряда Валентина Шинкарук.