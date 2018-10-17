Cегодня в Вороновском районе проходит Единый день информирования





До начала рабочего дня областная информационно-пропагандистская группа встретилась с трудовым коллективом районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства. По основной теме «Традиции белорусского народа: путь через века. Сохранение и развитие национальной культуры в Республике Беларусь» выступила заведующая сектором культуры райисполкома Татьяна Цеханович.











Были обсуждены на встрече и другие актуальные вопросы. О социально-экономическом развитии Гродненщины и Воронощины рассказал глава района Николай Розум. Заведующая Вороновской поликлиникой Вацлава Рубель осветила цели и необходимость проведения диспансеризации, которая позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета как наиболее распространенные причины инвалидности и преждевременной смерти населения. О пожарной безопасности присутствующим напомнил начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анатолий Тарамына. Председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Николай Шулейко рассказал, какая роль принадлежит профсоюзам по защите интересов трудящихся.

















По тематике Единого дня информирования перед работниками Вороновского филиала облпотребобщества выступили и члены районной группы.

В течение дня встречи областной и районной информационно-пропагандистских групп пройдут также с жителями агрогородка Дотишки и трудовым коллективом Вороновской средней школы.









