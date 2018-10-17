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Внимание! Вакансия юриста в Кореличах!
18.10.2018 —
Разное
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Полымя
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Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома на постоянную работу требуется юрист.
Справки по телефону 2-23-81.
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Внимание! Вакансия юриста в Кореличах!
Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома на постоянную работу требуется юрист. Справки по телефону 2-23-81.
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