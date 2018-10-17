Статья 57 Конституции Республики Беларусь гласит: «Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом».

За уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу установлена уголовная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Санкция указанной статьи предусматривает такие виды наказаний как штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок. В то же время, за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога документов или иного обмана, уголовная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 435 УК, согласно которой установлены менее альтернативные виды и более суровые размеры наказаний, такие как: ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Судом Смолевичского района с участием государственного обвинителя 16 августа 2018 года в выездном судебном заседании рассмотрено уголовное дело по обвинению У., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 435 УК.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что У., являясь призывником в Вооруженные Силы Республики Беларусь, и, подлежащий очередному призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы Республики Беларусь, умышленно уклонился от мероприятий призыва на воинскую службу, а именно: будучи надлежащим образом оповещенным о необходимости явки в назначенную дату в установленное время на мероприятия призыва на срочную службу (медицинское освидетельствование) в военный комиссариат Смолевичского района и г. Жодино, в установленное время, а также до окончания призыва к месту проведения данных мероприятий призыва не прибыл, не имея на то уважительных причин, о причинах неявки в военкомат не сообщил, оправдательных документов не предоставил, что воспрепятствовало принятию призывной комиссией в отношении него решения об исполнении им воинской обязанности в период призыва.

По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении У. 16.08.2018 постановлен обвинительный приговор, согласно которому У. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 435 УК – в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу. С учетом принципа индивидуализации наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, удовлетворительных характеристик обвиняемого с места жительства, а также то, что он впервые привлекался к уголовной ответственности, У. назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин на сумму 2 450 рублей. Приговор не обжалован и не опротестован, и вступил в законную силу.

Виктория ПЕШКУР, помощник прокурора Смолевичского района, юрист 2 класса.