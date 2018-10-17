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Бабич: Форум регионов Беларуси и России в 2019 году пройдет в Петербурге
18.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Шестой форум регионов Беларуси и России в 2019 году планируется провести в Санкт-Петербурге – об этом заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич. Мероприятие будет посвящено молодежной политике, сообщает
Предыдущий пятый форум состоялся в Беларуси, в городе Могилев. В нем приняли участие президенты обеих стран
Ранее форум дважды проводили в Минске, также в качестве его площадок выбирали Москву и Сочи.
Михаил Бабич отметил, что Москва и Минск намерены уделить теме молодежной политики приоритетное внимание. В целом сотрудничество стран идет по многим направлениям, в первую очередь в области экономики.
Напомним, в ходе V форума регионов обсуждались
В Могилеве подписали рекордное количество контрактов – более семидесяти. Общая сумма заключенных сделок составляет около полумиллиарда долларов.
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Соответствующее заявление сделал посол России в Минске Михаил Бабич. Мероприятие посвятят молодежной политике.
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