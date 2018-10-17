Бабич: Форум регионов Беларуси и России в 2019 году пройдет в Петербурге

Шестой форум регионов Беларуси и России в 2019 году планируется провести в Санкт-Петербурге – об этом заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич. Мероприятие будет посвящено молодежной политике, сообщает ТАСС .

Предыдущий пятый форум состоялся в Беларуси, в городе Могилев. В нем приняли участие президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко .

Ранее форум дважды проводили в Минске, также в качестве его площадок выбирали Москву и Сочи.

Михаил Бабич отметил, что Москва и Минск намерены уделить теме молодежной политики приоритетное внимание. В целом сотрудничество стран идет по многим направлениям, в первую очередь в области экономики.

Напомним, в ходе V форума регионов обсуждались совместные проекты , главный из которых – строительство АЭС в Беларуси. Первый энергоблок планируется запустить в конце 2019 года, а в полном объеме станция заработает в 2020 году.

В Могилеве подписали рекордное количество контрактов – более семидесяти. Общая сумма заключенных сделок составляет около полумиллиарда долларов.