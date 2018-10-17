В Беларуси вспоминают жертв Холокоста. К 75-й годовщине ликвидации Минского гетто в столице проведут траурный митинг. На него ждут бывших узников лагеря из Израиля , США и Европы, передает телеканал «МИР 24».

Уже сейчас в местных кинотеатрах идут фильмы о тех трагических событиях, а музеи готовятся к выставкам. О Холокосте расскажут и в минских школах: к детям придут бывшие узники, их родные и близкие.

«Для Республики Беларусь, может быть, как ни для какого другого государства в рамках бывшего Советского Союза, это очень больная и очень чувствительная тема, и она сохраняется и сегодня», – отметил уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Леонид Гуляко.