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В Беларуси вспоминают жертв Холокоста
18.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв Холокоста. К 75-й годовщине ликвидации Минского гетто в столице проведут траурный митинг. На него ждут бывших узников лагеря из
Уже сейчас в местных кинотеатрах идут фильмы о тех трагических событиях, а музеи готовятся к выставкам. О Холокосте расскажут и в минских школах: к детям придут бывшие узники, их родные и близкие.
В годы Второй мировой войны фашистские оккупанты создали в
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К 75-й годовщине ликвидации Минского гетто в столице проведут траурный митинг.
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