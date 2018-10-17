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Замглавы ВЭБа Ячевская стала председателем Набсовета Банка БелВЭБ

18.10.2018 17:06 — Разное | Интерфакс  
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Наблюдательный Совет ОАО "Банк БелВЭБ" (белорусская "дочка" Внешэкономбанка) возглавила заместитель председателя Внешэкономбанка Светлана Ячевская.

Соответствующее решение принято 18 октября 2018 года на заседании Наблюдательного совета банка, сказано в сообщении банка.

С марта 2015 года Набсовет Банка БелВЭБ возглавляла Надежда Ермакова, которая в 2011-2014 года руководила Нацбанком Беларуси.

В сообщении сказано, что Н.Ермакова стала заместителем председателя Набсовета, как и Николай Лузгин, который в конца 2014 года занимал пост председателя правления банка.

На заседании Набсовета в четверг утвержден его новый состав. В частности, Набсовет Банка БелВЭБ покинул  независимый директор, известный белорусский банкир Игорь Катибников. Два вице-президента ВЭБа – Антон Наумлинский и Сергей Анохин также вышли из состава Набсовета. В число его членов включен вице-президент ВЭБа Александр Романов.

Как сообщалось, в среду Набсовет Банка БелВЭБ назначил на пост председателя правления банка бывшего первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского.

БелВЭБ (97,52% акций принадлежит Внешэкономбанку) входит в число семи системообразующих банков Беларуси. Активы БелВЭБа по МСФО на начало 2018 года составили Br4,15 млрд, увеличившись за год на 5,1%. Чистая прибыль банка уменьшилась на 35,3% - до Br44,05 млн.

 
 
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Наблюдательный Совет ОАО "Банк БелВЭБ" (белорусская "дочка" Внешэкономбанка) возглавила заместитель председателя Внешэкономбанка Светлана Ячевская....
 
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Полымя
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