Замглавы ВЭБа Ячевская стала председателем Набсовета Банка БелВЭБ

Наблюдательный Совет ОАО "Банк БелВЭБ" (белорусская "дочка" Внешэкономбанка) возглавила заместитель председателя Внешэкономбанка Светлана Ячевская.

Соответствующее решение принято 18 октября 2018 года на заседании Наблюдательного совета банка, сказано в сообщении банка.

С марта 2015 года Набсовет Банка БелВЭБ возглавляла Надежда Ермакова, которая в 2011-2014 года руководила Нацбанком Беларуси.

В сообщении сказано, что Н.Ермакова стала заместителем председателя Набсовета, как и Николай Лузгин, который в конца 2014 года занимал пост председателя правления банка.

На заседании Набсовета в четверг утвержден его новый состав. В частности, Набсовет Банка БелВЭБ покинул независимый директор, известный белорусский банкир Игорь Катибников. Два вице-президента ВЭБа – Антон Наумлинский и Сергей Анохин также вышли из состава Набсовета. В число его членов включен вице-президент ВЭБа Александр Романов.

Как сообщалось, в среду Набсовет Банка БелВЭБ назначил на пост председателя правления банка бывшего первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского.

БелВЭБ (97,52% акций принадлежит Внешэкономбанку) входит в число семи системообразующих банков Беларуси. Активы БелВЭБа по МСФО на начало 2018 года составили Br4,15 млрд, увеличившись за год на 5,1%. Чистая прибыль банка уменьшилась на 35,3% - до Br44,05 млн.