ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Франция готова выступить посредником в диалоге лидеров РФ и США

18.10.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Париж готов быть посредником в возможной встрече президентов России и США в Париже в рамках мероприятий 11 ноября, заявил председатель комиссии Сената Франции по международным вопросам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон.

"Если Франция способна быть медиатором этого диалога, то мы этому очень рады, поскольку мы уважаем и Москву, и Вашингтон", - заявил он журналистам в Париже.

К.Камбон ожидает, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в ноябре вопрос выполнения Минских соглашений. "Я думаю, что президент Франции проведёт беседу с президентом России по выполнению Минских соглашений", - сказал он.

"Я думаю, что оба наших президента выделят такие темы, как культурное сотрудничество, сотрудничество в борьбе с терроризмом. Франция поддерживает Трианонский диалог (российско-французский форум гражданских обществ, стартовавший в феврале 2018 года - ИФ)", - отметил он.

По его словам, в Париже очень рады, что президент В.Путин дал согласие на участие 11 ноября в мероприятиях по празднованию 100-летия окончания первой мировой войны.

"Ведение диалога с Россией необходимо для продолжения мира", - добавил он.

Кроме того, К.Камбон сообщил, что намерен посетить Россию весной 2019 года во главе делегации. "Хочу напомнить, что весной 2019 года мы поедем с ответным визитом в Россию, в ответ на визит г-на Косачева", - сказал он.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Париж готов быть посредником в возможной встрече президентов России и США в Париже в рамках мероприятий 11 ноября, заявил председатель комиссии Сената Франции по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наш ответ «Бурановским бабушкам». Экскурсия по Краснополью с Игорем Марзалюком – специальный репортаж на СТВ в 20:25
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика