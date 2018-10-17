Франция готова выступить посредником в диалоге лидеров РФ и США

Париж готов быть посредником в возможной встрече президентов России и США в Париже в рамках мероприятий 11 ноября, заявил председатель комиссии Сената Франции по международным вопросам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон.

"Если Франция способна быть медиатором этого диалога, то мы этому очень рады, поскольку мы уважаем и Москву, и Вашингтон", - заявил он журналистам в Париже.

К.Камбон ожидает, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в ноябре вопрос выполнения Минских соглашений. "Я думаю, что президент Франции проведёт беседу с президентом России по выполнению Минских соглашений", - сказал он.

"Я думаю, что оба наших президента выделят такие темы, как культурное сотрудничество, сотрудничество в борьбе с терроризмом. Франция поддерживает Трианонский диалог (российско-французский форум гражданских обществ, стартовавший в феврале 2018 года - ИФ)", - отметил он.

По его словам, в Париже очень рады, что президент В.Путин дал согласие на участие 11 ноября в мероприятиях по празднованию 100-летия окончания первой мировой войны.

"Ведение диалога с Россией необходимо для продолжения мира", - добавил он.

Кроме того, К.Камбон сообщил, что намерен посетить Россию весной 2019 года во главе делегации. "Хочу напомнить, что весной 2019 года мы поедем с ответным визитом в Россию, в ответ на визит г-на Косачева", - сказал он.