РАЙПО против завмага: «дело о недостаче» перенесено на 26 октября

17 октября в суде Молодечненского района прошло заседание по иску Молодечненского РАЙПО к Людмиле Сергеевой.

Женщина предоставила в суд отчеты, по которым видно, что руководство Молодечненского РАЙПО изымало выручку без инкассации в конце каждого месяца. Таким же образом руководство РАЙПО действовало и в отношении других магазинов – а таковых около 50. В конце каждого месяца на руках у руководства РАЙПО аккумулировалась большая сумма наличных денег. За неучтенные деньги РАЙПО закупало товар, а потом реализовывало, получая таким образом доход в 30%, который не облагается налогом.





А еще изъятые деньги зачислялись на баланс предыдущего месяца для того, чтобы получить премии за выполнение плана.





Людмила Сергеева сообщила, что обычно поставщики продукцию предоставляют магазинам бесплатный бонус в виде своей продукции. Доход, полученный от реализации бонусной продукции, уходил в неизвестном направлении.

У Людмилы Сергеевой проводились три переучета. Если на первом переучете недостачи не выявлено, то по итогам второй инвентаризации, проведенной в августе 2017 года, выявлена недостача более 2 тысяч рублей. Тысячу рублей бухгалтера РАЙПО нашли (вспомнили про деньги, которые изымалась в конце предыдущего месяца, и учли), а тысячу рублей ей пришлось погашать со своего кармана. А по третьей инвентаризации, которая прошла 12-13 октября 2017 года, изъятые деньги (дважды по 800 рублей) уже не учитывались при погашении недостачи.





Суд Молодечненского района затребовал у РАЙПО все документы, подтверждающие факты изъятия денег, обращения с просьбой учитывать испорченную продукцию. Суд обязал РАЙПО сообщить, если эти документы утеряны или уничтожены.









Представитель РАЙПО не смог прояснить происхождение суммы, которую хотят взыскать с Людмилы Сергеевой.

-Судья подошел к данному разбирательству очень серьезно; по вопросам, которые он ставил перед истцом, перед ответчиком, видно, что РАЙПО придется обосновывать движение каждого рубля. И это вселяет надежды, что Людмиле Сергеевой не придется платить деньги за ущерб, который она не причиняла, - отметил в комментарии «Белорусскому партизану» юрист РЭП Юрий Беляков.





23 ноября 2016 года Людмила Сергеева устроилась на работу в РАЙПО на должность продавца 5 разряда и исполняла обязанности заведующей магазином с зарплатой в 320 рублей.





В июне 2017 года у нее выявили недостачу в 1000 рублей, которую женщина погасила. А уже в августе 2017 года у нее дополнительно удержали всю оставшуюся зарплату – 153 рубля. После этого случая Людмила Сергеева и обратилась за юридической помощью в профсоюз РЭП.





Удержанные 153 рубля женщине вернули, в РАЙПО провели образцово-показательное профсоюзное собрание и снова забрали 153 рубля.

27 октября 2017 года Людмилу Сергееву уволили с должности продавца статье 47 Трудового кодекса (совершение виновных действий, вызвавших недоверие нанимателя). Фактически Людмилу Сергееву уволили за то, что отказалась выплачивать новую тысячу рублей.





Женщина подала иск к Молодечненскому РАЙПО в суд: признать увольнение по статье 47 незаконным, обязать нанимателя уволить ее по статье 41, взыскать с нанимателя компенсацию трехкратного среднего заработка за ухудшение правового положения в размере 795 рублей и компенсировать моральный вред, оцененный в 100 000 рублей.

30 ноября 2017 года судья Игорь Гаронович отказал в удовлетворении иска.



