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Бабич в Бресте: все обязательства по нефти и газу выполняются в полном объеме
18.10.2018 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Все вопросы по поступлению средств от перетаможки российской нефти в бюджет Беларуси и оплате Минском за поступивший газ были сняты в ходе встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Все соглашения по нефти и газу будут, безусловно, выполняться, сказал посол России в Беларуси Михаил Бабич.
"263 миллиона долларов поступили 10 октября в белорусский бюджет. Это те средства, которые необходимо было компенсировать за перетаможку. Еще 200 миллионов долларов являются шестым траншем Евразийского кредита (Евразийского банка развития - Sputnik). Они тоже поступили в белорусский бюджет", - напомнил посол России.
По его словам, вопросы с платежами по газу сняты. Сейчас выплаты восстановлены и идут в плановом режиме. До конца года платежи будут осуществляться ежемесячно и по перетаможке, и по всем обязательствам, которые существуют.
"Все обязательства по нефти и газу выполняются в полном объеме. Это было прямое поручение президента Владимира Путина. Оно, безусловно, выполняется и дальше будет выполняться", - подчеркнул Бабич.
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Все вопросы по поступлению средств от перетаможки российской нефти в бюджет Беларуси и оплате Минском за поступивший газ были сняты в ходе встречи Александра...
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