Бабич в Бресте: все обязательства по нефти и газу выполняются в полном объеме

Все вопросы по поступлению средств от перетаможки российской нефти в бюджет Беларуси и оплате Минском за поступивший газ были сняты в ходе встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.



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Все соглашения по нефти и газу будут, безусловно, выполняться, сказал посол России в Беларуси Михаил Бабич.

"263 миллиона долларов поступили 10 октября в белорусский бюджет. Это те средства, которые необходимо было компенсировать за перетаможку. Еще 200 миллионов долларов являются шестым траншем Евразийского кредита (Евразийского банка развития - Sputnik). Они тоже поступили в белорусский бюджет", - напомнил посол России.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59852.php

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По его словам, вопросы с платежами по газу сняты. Сейчас выплаты восстановлены и идут в плановом режиме. До конца года платежи будут осуществляться ежемесячно и по перетаможке, и по всем обязательствам, которые существуют.

"Все обязательства по нефти и газу выполняются в полном объеме. Это было прямое поручение президента Владимира Путина. Оно, безусловно, выполняется и дальше будет выполняться", - подчеркнул Бабич.