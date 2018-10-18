Прошлая неделя запомнилась множеством киноновинок, а на этой никуда не деться от музыки: в Минске пройдут сразу несколько крутых концертов — Noize MC, Сергей Бабкин, BrainStorm, «Буерак» и даже Александр Солодуха. Кроме этого, мы нашли, чем заняться в столице с детьми, как безболезненно обновить гардероб, куда сходить потанцевать и какой спектакль наверняка заслуживает вашего внимания.

Утеплиться без ущерба для кошелька на барахолке KaliLaska





Когда: 20 и 21 октября, 12.00 — 20.00. Где: Корпус . Сколько: бесплатно.

Столько теплых вещей — пальто, пуховиков, шуб и свитеров, ботинок и сапог — на благотворительной барахолке KaliLaska, по словам организаторов, еще никогда не было. Принарядиться, утеплиться, обновить гардероб с пользой для общества можно в оба выходных дня с 12.00 в «Корпусе».

Попасть на концерт Александра Солодухи совершенно бесплатно





Когда: 20 октября, 14.00. Где: « Аутлето ». Сколько: бесплатно.

Вас приглашают на нескучную субботу в ТЦ «Аутлето»: там пройдет концерт Александра Солодухи, посвященный открытию магазина курток и показу новой коллекции шуб. Так что можно убить сразу двух зайцев, если давно думаете менять верхнюю одежду, а еще, когда слышите «Чужую милую», не можете сдержаться, чтобы не подпеть. Если идти не планируете, посмотрите хотя бы белорусскую пародию на клип Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный»: в главной роли — Александр Солодуха.

Все концерты в Минске и регионах





Сергей Бабкин — украинский актер, автор и исполнитель собственных песен, участник группы 5'Nizza, тренер-победитель шоу «Голос країни-8». В сентябре этого года музыкант анонсировал свой первый альбом на украинском языке «Музасфера». По этому поводу 20 октября во Дворце профсоюзов музыкант устроит «квартирник».

Бонус: на всякий случай напомним про концерты Noize MC , группы «Буерак» и латвийских романтиков BrainStorm , которые, не поверите, тоже пройдут в эти выходные.



Фото: vk.com/glavnoje_sijanije

Когда: 20 октября, 22.00. Где: Ok16 . Сколько: предпродажа — 10 рублей в магазине ADEPT store (ТЦ «Московско-Венский»), на входе в день мероприятия — 15 рублей.

«Сияние» — это серия вечеринок, о которой знает каждый минский модник. В ближайшую субботу можно прийти в Оk16 и просто хорошенько потанцевать, тем более что в числе хедлайнеров — Настя Муравьева, одна из центральных фигур молодого киевского андеграунда, которая уже три года выступает на большинстве локальных техно-вечеринок, включая «Схему». Более того, во время тусовки будут сниматься два документальных фильма о нас с вами.

Все вечеринки Минска

Каждый концерт Billy’s Band — экзистенциальный перформанс, в котором больше жизни, чем в некоторых театрах. Музыкальным монологам бродяги в плаще веришь с первых аккордов, ведь в его жизненных наблюдениях, полных иронии, ностальгии и вечной романтики, возможно, вы узнаете себя. Не зря же говорят: рано или поздно Billy’s Band «случается» с каждым, вот и с Минском он наконец «случится» — уже 21 октября в ресторане-пивоварне «Друзья».

Наконец выбраться в театр — «Недалеко от нормы»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И снова музыка. На «Саломею» билетов нет, зато можно сходить на симпатичный рок-мюзикл «Недалеко от нормы», который выходит далеко за рамки бродвейского «стандарта», и, пожалуй, в этом главная причина его успеха. Штурмом взяв Бродвей и выдержав более 700 представлений, спектакль доказал, что современные истории, говорящие о сегодняшней жизни, могут иметь такой же, если не больший, резонанс, чем мюзиклы в классических традициях.

Что смотреть в новом театральном сезоне

Взять билет на премьеру в кино — «Закат»

Когда: с 18 октября по 2 ноября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Dana Mall, «Пионер». Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Это новая работа режиссера «Сына Саула». Не зацепило? Ладно, новая работа обладателя «Оскара» за лучший иностранный фильм и Гран-при Каннского кинофестиваля. Уже лучше? «Закат» на минувшем Венецианском кинофестивале получил приз кинокритиков и был принят как родной. Сходить на фильм можно еще и затем, чтобы посмотреть, как можно снимать о войне что-то не «партизанское», а высокохудожественное.

Полный график кинопремьер

Углубиться в корейскую культуру



Кадр из фильма «Служанка»

Когда: 19 — 21 октября, 18.00. Где: Москва . Сколько: бесплатно.

Посольство Республики Корея объявило о проведении в Минске корейского кинофестиваля — с 19 по 21 октября. В его рамках покажут три картины: приключенческую комедию «Детектив К: тайна затерянного острова», мелодраму «Самая обыкновенная пара», повествующую о банковских работниках, которые встречаются уже три года, но скрывают это от начальства и коллег, и странную драму «Кёнджу». Киноленты, как и всегда, будут сопровождаться русскими субтитрами.

Культурно провести время с детьми



Фото: Кристина Олешкевич, TUT.BY

Для мам и малышей рекомендуем только то, что сами знаем и любим. Уикенд можно начать, например, с прекрасной кукольной постановки «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм. Спектакль поставил хорошо известный белорусским театралам Игорь Казаков, экспериментатор и борец со штампами. После этого можно сводить ребенка на премьерную анимацию «Тайна магазина игрушек» про робота, который попадает на землю после того, как его космический корабль потерпел крушение. Чудесным завершением совместно проведенных выходных может стать активный отдых: из чего выбирать — читайте здесь .

Семейный отдых: куда пойти с детьми

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья» , которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.