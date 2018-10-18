Щеткина: малый бизнес — ключ к самореализации женщин на селе

Самореализация женщин в сфере малого бизнеса на селе только набирает обороты, именно в этом видятся большие ресурсы для решения вопроса занятости. Такое мнение высказала сегодня председатель ОО «Белорусский союз женщин», заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время выездного круглого стола в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Белорусский союз женщин проводит на базе ОАО «Озерицкий-Агро» круглый стол на тему «Духовный потенциал сельской женщины как фактор укрепления и развития малой родины». Участники обсуждают вопросы роли женщин в общественной и политической жизни страны, условий труда, отдыха, развития творческого потенциала сельских жительниц. «БСЖ уделяет особое внимание работе с сельскими женщинами, вовлекая их в активную общественную деятельность, приобщая к решению социальных вопросов, направленных на улучшение уровня и качества жизни на селе», — отметила Марианна Щеткина.

По ее мнению, важнейшим направлением работы организации в этой сфере должно стать содействие в вопросах самозанятости, развития женского предпринимательства, фермерства, агроэкотуризма. «Необходимо уделять повышенное внимание малому бизнесу на селе, поддерживать его развитие, а местным властям создавать необходимые условия для развития женского предпринимательства», — подытожила председатель БСЖ.

Участники мероприятия перед началом дискуссии посетили Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа, посмотрели выставку творческих работ тружениц села, ознакомились с условиями труда и быта сельских женщин на примере МТФ «Задомля», встретились с работницами отрасли животноводства.

«Состоялся откровенный разговор с женщинами-животноводами о том, как живется на селе. Они очень любят свою землю, поддерживают мероприятия Года малой родины. Многое делают для улучшения производственных показателей, — отметила Марианна Щеткина. — Главное пожелание, которое они высказали, — чтобы больше внимания уделялось развитию социальной сферы в сельской местности. Речь идет о местах досуга. Должны работать клубы, библиотеки, спортивные объекты, кафетерии — все то, что в изобилии есть в городе. Хочется, чтобы дети, когда вырастут, возвращались на малую родину, потому что здесь есть не только где работать, но и где отдыхать».