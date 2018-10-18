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Мастер-класс по бегу и умное занятие по химии. Что делать в Бресте в выходные

19.10.2018 16:14 — Разное | Tut.by  
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В предстоящие выходные в Бресте вице-чемпион Европы по кроссу Сергей Чеберяк проведет бесплатную тренировку, доцент Варшавского университета расскажет о свободном пространстве, а в ДК Профсоюзов проведут умный урок для детей по химии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Мастер-класс и тренировка по бегу

Где: Московская, 151

Когда: 20 октября в 18.00, 21 октября в 12.00

Сколько: Бесплатно

Мастер-класс и тренировку проведет вице-чемпион Европы по кроссу Сергей Чеберяк по приглашению школы бега IRUN. Мероприятие рассчитано как на опытных бегунов, так и на начинающих. Гости узнают, как подготовиться к полумарафону за несколько месяцев без вреда для здоровья, улучшить общую физическую подготовку, зачем контролировать свой пульс, как правильная техника помогает экономить силы.


Фото: Умный Минск

Что: Программа «Таблица Менделеева»

Где: ДК Профсоюзов

Когда: 21 октября

Сколько: 35 рублей (1 ребенок и 2 взрослых).

21 октября ДК Профсоюзов превратится в маленький химический завод, где юные химики будут разбираться с технологиями изготовления привычных вещей. В фармацевтическом цехе будет готовиться лекарство от простуды, в пищевом — газировка кола, в текстильном — синтетические ткани, а в парфюмерной лаборатории — собственный аромат.

По времени научное шоу займет два часа. Пока дети будут химичить, для родителей приготовили интерактивную лекцию-викторину о популярных мифах о коварстве всего химического.


Фото: Брестский горисполком

Что: Лекция Андрея Москвина «Свободное пространство»

Где: Прастора КХ

Когда: 20 октября 18.00

Сколько: Бесплатно

Доцент Варшавского университета, доктор филологических наук Андрей Москвин прочитает лекцию «Свободное пространство», посвященную XVI Венецианской архитектурной биеннале. Что такое «свободное пространство»? Как оно возникает? Как его следует использовать? Какие связи существуют между человеком и «свободным пространством»? — такие вопросы возникают после посещения биеннале, и ответы на них будут даны во время лекции.

Лектор также поделится своем мнением, есть ли в Бресте «свободное пространство» и какое место оно занимает в архитектурной среде города.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте вице-чемпион Европы по кроссу Сергей Чеберяк проведет бесплатную тренировку, доцент Варшавского университета расскажет о...
 
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