ГАИ в выходные проведет массированную отработку трассы М10

В УГАИ МВД предупредили: на выходные запланирована массированная отработка трассы М10 (Граница России — Гомель — Кобрин). Она начнется уже сегодня, примерно в 15:00, и контроль будет усилен до позднего вечера 21 октября. Сотрудниками Госавтоинспекции будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.



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— В ходе отработки особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов превышения установленной скорости движения, нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), а также фактам управления транспортным средством нетрезвыми и не имеющими права управления водителями, — сообщили в УГАИ.



Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах, где, в соответствии с проведенным анализом, наиболее высока вероятность совершения нарушений ПДД и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.



— Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» МВД направлены в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Гродненской и Гомельской областей, — добавили в УГАИ МВД.