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ГАИ в выходные проведет массированную отработку трассы М10
19.10.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
В УГАИ МВД предупредили: на выходные запланирована массированная отработка трассы М10 (Граница России — Гомель — Кобрин). Она начнется уже сегодня, примерно в 15:00, и контроль будет усилен до позднего вечера 21 октября. Сотрудниками Госавтоинспекции будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль.
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В УГАИ МВД предупредили: на выходные запланирована массированная отработка трассы М10 (Граница России — Гомель — Кобрин). Она начнется уже сегодня, примерно в 15:00, и...
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