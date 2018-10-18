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ГАИ в выходные проведет массированную отработку трассы М10

19.10.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В УГАИ МВД предупредили: на выходные запланирована массированная отработка трассы М10 (Граница России — Гомель — Кобрин). Она начнется уже сегодня, примерно в 15:00, и контроль будет усилен до позднего вечера 21 октября. Сотрудниками Госавтоинспекции будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59878.php

ГАИ в выходные проведет массированную отработку трассы М10


— В ходе отработки особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов превышения установленной скорости движения, нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), а также фактам управления транспортным средством нетрезвыми и не имеющими права управления водителями, — сообщили в УГАИ. 

Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах, где, в соответствии с проведенным анализом, наиболее высока вероятность совершения нарушений ПДД и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

— Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» МВД направлены в районы с наиболее напряженной дорожной обстановкой Гродненской и Гомельской областей, — добавили в УГАИ МВД.

 
Теги: Гомель
 
 
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В УГАИ МВД предупредили: на выходные запланирована массированная отработка трассы М10 (Граница России — Гомель — Кобрин). Она начнется уже сегодня, примерно в 15:00, и...
 
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