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Агротуризм, урожай, дороги и спорт: Президент Беларуси ознакомился с социально-экономическим развитием Гродненской области
Новости Беларуси. Экономической развитие региона, строительство жилья, транспорт и социальные объекты – все это 19 октября в центре внимания Президента во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А начал ее глава государства с оценки положения дел на селе. Жизнь в таких населенных пунктах должна быть более комфортной – требование Президента. А вот где рецепты? Один из них – развитие агротуризма – весьма перспективный вид сельского бизнеса. Кстати, недавно Беларусь стала лучшей в мире страной для агротуризма по версии авторитетного издания National Geographic, обойдя Италию, Бразилию, Китай и США. Весьма показательный пример – усадьба «Коробчицы» под Гродно. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Для такого путешествия в прошлое выделено 50 гектаров территории совсем рядом с Гродно. Идея создания туристического комплекса «Коробчицы» появилась в 2001 году. Буквально сразу же приступили к строительству.
Уникальный уголок успели оценить не только жители Беларуси, но и множество иностранцев. Посещаемость – как минимум 100 тысяч человек в год. Секретом успеха поделился директор Гродненского мясокомбината («Коробчицы» – проект именно этого предприятия).
Анатолий Гришук, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»:
Гродненский регион всегда был на особом счету, Александр Лукашенко часто ставит его в пример. Правда, в 2018 году вопросы есть с недобором зерна. Об этом главе государства рассказали сразу по прилету. Из-за того, что урожая зерновых собрано меньше по сравнению с 2017 годом, проблемы могут быть с обеспечением кормовой базы в животноводстве. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что надо посмотреть, что есть в резерве и помочь гродненцам.
В целом же экономические показатели развития области хорошие. Валовой региональный продукт за 9 месяцев составил 104,9 %. Растет экспорт товаров и услуг, есть подвижки в инвестициях, создаются новые рабочие места. Динамично развивается и областной центр. Только за последние пять лет Гродно прирос на 18 тысяч жителей, постоянно строятся новые районы. Так Грандичи, рассчитанные на 65 тысяч жителей, будут построены в северной части областного центра. Первые дома здесь планируют сдать уже в мае 2019 года.
Но тут главное знать меру и не перенаселять областной центр.
И ведь такой новый район в Гродно не единственный. Ранее активно развивалась Ольшанка в южной части города. Связать как раз эти два густонаселенных района в перспективе должна новая дорога, второе транспортное кольцо. Это к тому же поможет разгрузить центр.
Несколько цифр: планировалось, что к 2020 году уровень автомобилизации в Гродно составит 200 машин на 1000 жителей, но уже сейчас цифра эта как минимум в 2,5 раза больше – 500. Это уже европейский уровень автомобилизации, самый высокий в Беларуси. Для первой очереди строительства второго транспортного кольца уже есть архитектурный проект.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Впрочем, реконструкцией дорог в области занялись уже давно. Взять, к примеру, М6 – настоящий международный транспортный коридор, который соединяет Беларусь с Западной Европой. Первый участок трассы М6 Минск–Гродно уже сдан в эксплуатацию после реконструкции, доступны более 13 километров обновленной магистрали. Полностью трассу М6 сдадут в эксплуатацию 7 ноября. При скорости 120 километров в час из Гродно в Минск можно будет доехать всего за 2,5 часа.
Владимир Кравцов:
Александр Лукашенко:
Владимир Кравцов:
Особое внимание в Гродненской области уделяется популяризации спорта. На территории города функционирует 808 физкультурно-спортивных объектов. Только детско-юношеских школ здесь 18. Постоянно строятся велосипедные дорожки и маршруты, развивается материально-техническая база.
К примеру, это место жители называют настоящим спортивным центром. Всего 1,5 года назад рядом с крытым хоккейным манежем появился еще и вот такой – футбольный. Высотой с восьмиэтажный дом, уникальный по своему строению – это бескаркасная воздухоопорная конструкция.
Как утверждают специалисты – мобильная, собирается в течение двух недель. Возвести такой манеж значительно дешевле, чем построить с нуля здание с огромным футбольным стадионом. Объект оборудован по последнему слову современности: раздевалки, тренерские, учебные классы, кафе, гардеробные. Не хватает разве что трибун, – отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Юные спортсмены гродненского «первенца» уже оценили. Всего здесь занимаются около 800 футболистов. А еще тренируются взрослая команда (дублирующий второй состав «Немана»), женская команда и молодежный состав. Принимает манеж и соревнования мирового уровня: здесь уже побывали команды из России, Польши, Литвы, Украины.
Игорь Латош, тренер по научно-методической работе футбольного клуба «Неман»:
Благоустройство местной территории – пример рационального использования земли. Месту, где когда-то был пионерский лагерь, не дали простаивать и превратили его в настоящую территорию спорта. К примеру, крытый ледовый каток: пусть он меньше футбольного манежа как минимум в три раза, сама конструкция аналогична.
Александр Крыскин, директор СДЮШОР «Неман»:
5 лет назад этот каток тоже стал настоящим подарком для юных хоккеистов. Набор детей в группы тогда вырос в два раза. И это не смотря на и без того большую любовь местных к хоккею: как-никак семикратный чемпион Беларуси, обладатель Континентального кубка Европы хоккейный клуб «Неман» как раз из Гродно. Сейчас в крытом павильоне в основном занимаются младшие группы. Проходят здесь и товарищеские матчи.
Александр Лукашенко не упустил возможность пообщаться со спортсменами. Президент предложил подумать о поощрении тренеров за подготовку хороших игроков. А еще отметил, что подобные резервные ледовые площадки в стране нужны.
Александр Лукашенко:
Если будут созданы такие условия, то, безусловно, будет и результат. А это ли не самое главное?
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Агротуризм, урожай, дороги и спорт: Президент Беларуси ознакомился с социально-экономическим развитием Гродненской области
Новости Беларуси. Экономической развитие региона, строительство жилья, транспорт и социальные объекты – все это 19 октября в центре внимания Президента во время...
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