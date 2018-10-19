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Фотофакт: Лукашенко и К нарушили декрет №1. В рабочее время пили пиво и не только
В усадьбе «Коробчицы» под Гродно главу белорусского государства встретили по местной традиции. На входе – богиня охоты Зевана, сообщили в программе Новости «24 часа» на
На территории десятки скульптур (свои резчики по дереву), есть и новый экспонат – гигантскую тыкву весом около 500 килограммов вырастил у себя на даче гродненец. Кажется, Лукашенко не поверил, что тыква настоящая. Пробовал наощупь.
А еще пытался сообразить что-то в резьбе по дереву.
Об искусстве резьбы по дереву Александру Лукашенко рассказал белорусский мастер. Валентин Богдевич – участник пленэров и выставок в Китае и Турции. Его работы знают во многих странах мира.
Теперь одна из них будет и у Лукашенко.
- Это ангел-хранитель. У каждого человека он должен быть. Из векового дуба: крепким будет, на улице стоять.
Александр Лукашенко: Это ты мне подаришь?
- От коллектива.
Александр Лукашенко: С удовольствием.
А потом, естественно, откушали...
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В усадьбе «Коробчицы» под Гродно главу белорусского государства встретили по местной традиции. На входе – богиня охоты Зевана, сообщили в программе Новости «24...
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