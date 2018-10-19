Фотофакт: Лукашенко и К нарушили декрет №1. В рабочее время пили пиво и не только









На территории десятки скульптур (свои резчики по дереву), есть и новый экспонат – гигантскую тыкву весом около 500 килограммов вырастил у себя на даче гродненец. Кажется, Лукашенко не поверил, что тыква настоящая. Пробовал наощупь.









А еще пытался сообразить что-то в резьбе по дереву.













Об искусстве резьбы по дереву Александру Лукашенко рассказал белорусский мастер. Валентин Богдевич – участник пленэров и выставок в Китае и Турции. Его работы знают во многих странах мира.





Теперь одна из них будет и у Лукашенко.









- Это ангел-хранитель. У каждого человека он должен быть. Из векового дуба: крепким будет, на улице стоять.





Александр Лукашенко: Это ты мне подаришь?





- От коллектива.





Александр Лукашенко: С удовольствием.





А потом, естественно, откушали...















