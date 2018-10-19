

Профсоюзы активно включились в мероприятия, проводимые в рамках Недели матери.

В первую очередь они окружили вниманием многодетных матерей, среди которых мама-руководитель, мама-животновод, мама-ветеран.

Так, в один из дней лидеры отраслевых профсоюзов во главе с председателем районного объединения профсоюзов Светланой Кривопуст отправились чествовать матерей на рабочие места.

Женщина руководитель, общественница, на все руки мастерица, замечательная мама… Это все о ней – заместителе директора по воспитательной работе Хоневичского ДС СШ Татьяне Крук. О таких, как она говорят – яркая личность. А еще Татьяна Владимировна считает себя очень счастливой женщиной, потому что ее дом полнится четырьмя детскими голосами. Дмитрий, Наталья, Екатерина, Татьяна… Они ее любовь и отрада. Все талантливые: пишут стихи, выступают на сцене, рукодельничают, хорошо учатся. И на вопрос, как она успевает со всем управляться, Татьяна Владимировна всегда отвечает: «Своя ноша не тяжелая».

На рабочем месте принимала поздравления оператор машинного доения МТФ «Горностаевичи» Елена Ларченко.





У нее пятеро несовершеннолетних детей. Самой старшей дочери Веронике 15 лет, сыну Денису – 13, дочери Александре – 7 лет. Самые маленькие – Матвей и Алена – ходят в детский сад. Справляться с большим семейством Елене Викторовне помогают свекровь и муж, который работает вместе с женой на ферме животноводом.

– Не ожидала к себе такого внимания со стороны профсоюза, – говорит Елена Викторовна. – Спасибо за эти приятные минуты.

Светлана Гайко – мама троих сыновей и двух дочек. Самому маленькому Егору еще только 1 год и 7 месяцев. На момент нашего визита только они и находились дома.





Малыш, когда с мамой один, спокойный, тихий. Но когда со школы возвращаются старшие Виктория и Максим, а с детского сада Карина, младшенький начинает резвиться, баловаться. Впрочем, радуется своим братьям и сестрам. Есть у него и совершеннолетний брат Сергей. Парень получил строительное образование и работает в Островце.

Татьяну Вишневскую, животновода МТФ «Скреблы», маму также пятерых детей, на месте не удалось застать, председатель РК профсоюза работников АПК Анатолий Климчук передал ей подарок через дочь и мужа, которые в поле пасли стадо коров.







На следующий день районное объединение профсоюзов совместно с лидерами профсоюзных организаций чествовало маму-лидера первичной профсоюзной организации, специалиста представительства Белгосстраха по Свислочскому району Оксану Шпаковскую; члена Белорусского профсоюза работников здравоохранения, маму троих детей, медсестру УЗ «Свислочская ЦРБ» Елену Герман; многодетную маму, ветерана потребкооперации Валентину Харченко.

Для Татьяны Вербицкой, председателя районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, 12 октября был днем особенным. Ее чествовали сразу по нескольким поводам. Она принимала поздравления с днем рождения, с днем работников культуры и как мама-лидер профсоюзной организации.







На Свислоччине помимо акции «Все мамы прекрасны, важны и нужны», инициированной районным объединением профсоюзов, прошла республиканская – «Поздравим маму вместе». Все желающие могли отправить своим мамам поздравительные открытки.

Марина ЯНЮК.

Фото автора.