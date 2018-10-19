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Жительница Лунинца нашла в батоне жуков. Хлебозавод извинился
20.10.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Раньше в лунинецком хлебе находили нитки, болты и гвозди, теперь «добавку» нашли в батоне.
Фотографии очередной покупки «с начинкой» в редакцию прислала читательница.
Женщина рассказала, что недавно купила в «Санте» батон «Тимковский». – Свежий, мягкий, аппетитный, - поделилась лунинчанка. – Но когда отрезали кусок, заметили в батоне что-то темное. Присмотрелись, оказалось, что это жучки.
К тому же, батон имел запах цвили. Изделие семья есть не стала.
Буквально через день в «Евроопте» купили такой же батон. Снова – с прекрасным внешним видом. Но с жучками и запахом цвили.
- Дело не в потраченных деньгах, - говорит читательница. – Просто неприятно, что детки маленькие могут это съесть, как мой ребёнок едва не съел. Хотя и взрослым, наверняка, неприятно видет такой продукт на столе.
На Лунинецком хлебозаводе приносят извинения покупателям. По данному факту на предприятии провели разбирательство и приняли меры, чтобы больше такое не повторялось.
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Раньше в лунинецком хлебе находили нитки, болты и гвозди, теперь «добавку» нашли в батоне. Фотографии очередной покупки «с начинкой» в редакцию прислала...
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